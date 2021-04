JUSTIN Duggar a confirmé son déménagement du complexe de ses parents dans l’Arkansas, alors qu’il s’installe au Texas avec sa nouvelle épouse Claire.

le Comptant sur La star s’est ouverte sur la vie du jeune couple depuis le mariage et a expliqué leur raisonnement pour se diriger vers le sud.

9 Justin et Claire ont déménagé au Texas Crédit: TLC

Justin, 18 ans, et Claire, 20 ans, ont décidé de migrer vers l’état des étoiles solitaires afin d’être plus proches des parents de la nouvelle épouse.

Le couple de stars de la télé-réalité ne pouvait pas être plus heureux car ils ont également révélé leur excitation depuis la fusion de leurs vies.

Dans une conversation avec TLC, la personnalité de la télévision a expliqué: « Le jour du mariage était génial, je veux dire bien sûr que c’est l’expression de tous les gars, mais c’était vraiment quelque chose de super mémorable et j’aimerais que nous puissions revenir à ce jour de temps en temps et tout rejouer à nouveau. »

Claire s’est jointe à la conversation en ajoutant: «Nous sommes tellement excités pour ce nouveau chapitre de notre vie de ne plus jamais avoir à nous quitter.

9 Ils ont parlé de leur vie de jeunes mariés Crédit: TLC

9 Le couple a décidé de s’installer près de la famille de Claire Crédit: TLC

«C’est quelque chose que nous attendions», a-t-elle expliqué.

« Nous avons décidé de nous installer au Texas, un peu autour des parents de Claire dans leur ville natale », a révélé Justin.

Les jeunes mariés ont également divulgué de nouvelles bizarreries qu’ils ont apprises les uns sur les autres, alors que la jeune femme a exprimé son choc face à la routine matinale de son mari.

«Le matin, je vais devoir me lever et avoir un peu de temps pour me préparer et tout le reste, et il peut se réveiller et dire: ‘Oh! Je suis censé sortir dans dix minutes. va!' »

9 Ils ont eu un ajustement pour s’habituer à la vie conjugale Crédit: Instagram

9 Ils se sont mariés en février Crédit: Instagram

« Elle ne peut pas aller le matin sans une tasse de thé – du thé chaud. Elle doit toujours avoir son thé chaud d’Earl Grey, et faire une certaine manière, ce que j’imagine, » rétorqua Justin.

Les conjoints ont également adopté de nouveaux passe-temps ensemble, notamment le vélo, même s’ils n’avaient pas beaucoup d’expérience auparavant.

Justin et Claire se sont mariés en février, trois mois seulement après la déclaration de leur engagement.

Les fans avaient déjà spéculé sur leur déménagement au Texas, après la mère de la mariée Hilary Spivey, prendre à Instagram pour partager une photo de son anniversaire.

Les fans ont déjà spéculé sur leur déménagement

Ils se sont mariés trois mois seulement après leurs fiançailles

«Nous avons passé un merveilleux anniversaire – toujours béni lorsque vous le passez en famille», a-t-elle écrit, alors que le couple rejoignait la famille de Claire pour l’occasion spéciale.

Plusieurs adeptes ont pris à Reddit pour exprimer leur curiosité à ce sujet, on écrit: « Cela confirme-t-il qu’ils vivent au Texas? »

« Alors je suppose qu’ils vivent au Texas? Ils ont l’air plutôt heureux. Espérons que nous n’obtiendrons pas d’annonce de grossesse bientôt …

«Et je suis content que Justin autorise toujours Claire à porter des pantalons (des jeans dans ce cas)», a noté un second.

9 Les fans pensaient que le couple était « plus heureux » depuis son départ de l’Arkansas Crédit: Instagram

9 Jim Bob a aidé Justin à changer de maison Crédit: Realtor.com

Un autre a trouvé que le déménagement était bénéfique à l’individualité du jeune marié, partageant: «Il a l’air beaucoup plus heureux depuis son mariage et sa sortie de la maison Duggar.

« Il faut dire que la majorité de leurs enfants mariés ont l’air 10000000x plus heureux une fois sortis de cette maison. »

En novembre 2020, Justin a rejoint l’église de Claire, l’église baptiste de Fairbank à Fort Worth, Texas, qui a ajouté à la spéculation.

En mai 2020, le père de Justin et le patriarche de la famille Jim Bob Duggar ont acheté une maison mobile pour 35500 $, qu’il a ensuite vendu à Justin pour 1 $.

L’adolescent a ensuite retourné la propriété, faisant un énorme Bénéfice de 195 000 $ après l’avoir vendu à un autre couple.