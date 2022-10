Justin donne sa chienne Maya pour Alexis

« J’apprécierais simplement que vous ne me le jetiez pas au visage… »

UN Marié au premier regard mari fait un sacrifice en donnant son animal de compagnie aimant et BOSSIP vous donne un aperçu exclusif des répercussions potentielles.

Au cours de l’épisode de ce soir de #MAFS diffusé à 8/7 c sur Lifetimeles téléspectateurs verront Justin et Alexis discuter du fait que Justin donne son chien Mya.

Comme indiqué précédemment, le chien de Justin, Maya, a attaqué le chien d’Alexis, Newton et Alexis, découragé, se sont demandé pourquoi Justin avait gardé secret l’histoire d’agression de Maya.

Elle a finalement dit qu’elle ne vivrait pas dans un endroit où “elle ne se sentait pas en sécurité” et Maya a été emmenée au Doggie BootCamp pour s’entraîner.

Malheureusement, on a dit à Justin que Maya ne progressait pas et un entraîneur a suggéré que Maya soit relogée.

Maintenant, Justin prend la décision difficile de faire exactement cela en abandonnant son « bébé » de sept ans, mais il est clair que cela cause encore plus de tension.

Clip exclusif de la saison 15 de “Marié au premier regard”

Dans un clip exclusif, nous voyons Justin et Alexis parler de la décision de Justin de donner Maya, non pas au BootCamp, mais à son meilleur ami, Chris. Justin veut qu’Alexis reconnaisse à quel point cette décision a été difficile pour lui, et bien qu’Alexis dise qu’elle est prête à le faire, elle a d’autres préoccupations.

“J’espère que cela vous montre que c’est ma preuve que je suis dans ce mariage, vous savez que c’est mon engagement”, dit Justin. “C’est mon sacrifice ultime, que je sois prêt à laisser partir quelque chose comme elle, quelqu’un qui est proche de moi. Cela vous dit-il quelque chose ?

Ça veut dire beaucoup ça, ça veut certainement dire beaucoup”, répond Alexis. “Je veux aussi juste que cela ne signifie pas tout, comme si tout revient à -” J’ai donné ma Maya pour toi. ” Tu l’as déjà dit, presque comme si tu le tenais au-dessus de ma tête.

Elle continue,

“Je veux juste que vous compreniez que j’apprécie votre décision et je comprends vraiment que c’était une décision ultime, mais j’apprécierais simplement que vous ne me la jetiez pas au visage, respectueusement, parce que je comprends.”

Justin cependant, ne lâchera pas.

“Il était important pour moi que vous compreniez pourquoi j’ai pris la décision que j’ai prise”, déclare Justin. « Ouais, j’ai compris ça depuis la toute première fois que tu as dit que tu allais y arriver », répond Alexis.

Justin poursuit ensuite en expliquant aux caméras pourquoi il a finalement choisi de prendre cette décision déchirante qu’ils appellent le “sacrifice ultime”.

“J’espère qu’elle comprend à quel point c’est important pour moi et à quel point j’essaie vraiment de tenir compte de cela dans notre travail sur le mariage”, déclare Justin. “J’espère que je prends la bonne décision”, ajoute-t-il avant de qualifier ce moment de “nouveau chapitre”.

Jetez un œil exclusif ci-dessous.

Les téléspectateurs verront non seulement plus de ce moment entre Justin et Alexis, mais ils verront également le mari de #MAFS, Nate, exprimer certains griefs qu’il a avec Alexis.

Un nouvel épisode de Marié au premier regard diffusé CE SOIR mercredi 12 octobre à 8/7 c sur Lifetime !