Justin dit à Alexis qu’il “l’aime” pendant leur lune de miel

Un mari “marié au premier regard” qui déclare son AMOUR à sa femme se sentira blessé – et BOSSIP vous donne un premier aperçu exclusif.

Au cours de l’épisode de ce soir de MAFS diffusé à 8/7 c sur Lifetimeles téléspectateurs verront la suite de la lune de miel de Justin et Alexis qui prend apparemment une tournure explosive.

Comme indiqué précédemment, notre spécialiste du marketing numérique 6’8 Justin épouser sa pétillante mariée spécialiste de la logistique Alexis, 34, et jusqu’à présent, ils sont dans le bonheur conjugal.

Alexis a dit aux autres couples #MAFS qu’elle s’était initialement associée à Justin sur une application de rencontres avant de l’épouser et a ajouté qu’elle était reconnaissante de ne pas avoir finalement manqué son partenaire potentiellement parfait.

“Nous avons égalé sur Hinge”, a déclaré Alexis. « Nous aurions probablement pu nous marier il y a quatre mois si j’avais répondu. C’est fou pour lui d’être aussi parfait, j’ai failli rater la plus grande chose de ma vie.

Maintenant que les lunes de miel se poursuivent, la “plus grande chose” d’Alexis fera connaître ses sentiments, mais est-elle prête à rendre la pareille ?

Clip exclusif de la saison 15 de “Marié au premier regard”

Dans un clip exclusif, nous voyons Justin et Alexis avoir une soirée romantique qui prend une tournure émotionnelle. Justin dit à sa fiancée que bien qu’ils ne se connaissent que depuis quelques jours, il a des sentiments forts pour elle et affirme qu’elle sera sa compagne pour la vie et la mère de ses enfants.

Justin dit qu’il en est si sûr parce qu’il “aime et est amoureux d’Alexis”.

“Parce que je t’aime”, dit Justin alors qu’Alexis éclate de rire. “Et je suis amoureux de toi.” « Vous n’avez pas besoin de le dire », dit Alexis. « Cela ne me dérange pas de le dire », dit Justin en notant que sa femme a créé une zone de confort pour lui. “Je suis prêt à prendre ce risque.”

Malheureusement pour Justin, ces sentiments ne sont pas réciproques et ses sentiments sont clairement blessés.

“Cela me fait peur parce que ce n’est pas familier”, dit Alexis à son fiancé évanoui. “Mais je ne devrais pas avoir peur de quelque chose comme ça.”

Alexis ajoute qu’elle a tellement peur qu’elle veut s’en aller et Justin lui demande carrément si elle “peut se voir tomber amoureuse de lui”.

« Bébé, tu veux que je te dise je t’aime ? Parce que c’est trop pour moi en ce moment », dit Alexis tandis que Justin semble découragé. “Je ne peux pas et je ne veux pas.”

Jetez un œil exclusif ci-dessous.

Il y a plus en réserve pour ces deux-là, et quand Alexis ne rit pas, elle se penche pour aimer potentiellement son nouveau boo.

Que pensez-vous du fait que Justin tombe déjà amoureux d’Alexis sur #MAFS ?

Un nouvel épisode de “Mariés au premier regard” est diffusé CE SOIR mercredi 3 août à 20h !