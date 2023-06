Justin Combs arrêté pour DUI, maman Misa Hylton Blasts Diddy

« C’est là que la responsabilité s’arrête pour moi », a-t-elle commencé dans une diatribe en ligne dirigée contre Diddy.

Suite à l’annonce de son arrestation, la mère de Justin, Misa Hylton est allé sur Instagram pour faire exploser le père de Combs.

Hylton est allée sur Instagram dimanche soir, quelques heures seulement après l’annonce de l’arrestation de son fils. Elle a lancé une longue diatribe, visant la parentalité de Diddy et insistant sur le fait que l’artiste avait un besoin majeur de ce qu’elle a appelé un «moment de venue à Jésus».

« Tout le monde doit rester assis pendant des années et agir comme s’il n’y avait rien de mal avec vous. C’est là que la responsabilité s’arrête pour moi », a écrit Misa. « Si quelque chose arrivait à mon fils DIEU INTERDIT. Qu’est-ce qu’on va me dire ? Quand nous savons tous qui est la faute, ce serait. Elle a poursuivi: «Je réalise que la clarté et le contexte sont importants. Vous voulez faire de la télé-réalité ? Ok soyons réalistes alors. Disposons tout cela en commençant par le haut.

Dans un autre article de suivi, Hylton a remis en question la trajectoire de carrière de Diddy.

« Comment passez-vous de l’un des plus grands à l’avoir fait à gagner tout votre argent avec l’alcool et à poursuivre la putain de compagnie d’alcool », a-t-elle demandé. « Vendre quelque chose de sain qui édifie les gens. J’en ai marre!!!!! PAS LES MINES.

Misa a également critiqué la série de télé-réalité Hulu de Diddy, provisoirement intitulée Didy + 7qui racontera sa vie avec ses sept enfants.

« Je ne suis pas avec rien de cette télé-réalité s### ! Quand est-ce que c’est assez, ASSEZ », a-t-elle demandé. « Je ne protège plus personne Juste mon fils. Et TOUS les enfants.

On ne sait pas actuellement quel type de tests de sobriété Combs aurait pu subir avant son arrestation, mais il a été condamné pour délit DUI et sa caution a été fixée à 5 000 $. Pour l’instant, on ne sait pas s’il est toujours en détention ou non.