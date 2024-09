Justin Bobby dans « The Hills » « Memba Him ?!

Personnalité de la télévision américaine Justin Brescia AKA Justin Bobby était dans la vingtaine lorsqu’il est devenu célèbre pour la première fois en tant que bad-boy motard et Audrina Patridge — dans l’émission de téléréalité de longue date de MTV « The Hills » en 2007.

Justin Bobby a contribué au drame avec le narrateur et la star Lauren Conrad en tant qu’étudiante en mode qui a voyagé de Laguna Beach à Los Angeles, Heidi Montag en tant que meilleure amie pétillante et fêtarde de Lauren, Spencer Pratt en tant que petit ami du « mauvais garçon » de Heidi et Port de Whitney en tant que copain stagiaire de Lauren chez Teen Vogue.