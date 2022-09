Justin Bland obtient plus de 300 verges, mais Naperville North refuse Glenbard North – Shaw Local

Lorsque le drapeau jaune tombe dans la zone des buts à un moment critique du match, les deux équipes commencent à chanter et à blâmer l’autre équipe.

Lorsque cela s’est produit vendredi soir à Glenbard North, certains ont sûrement pensé que l’appel pourrait aller dans le sens du receveur large, Zamari Robinson de Glenbard North. Mais le demi défensif junior de Naperville North, William Korosec, était assez confiant qu’il n’avait pas interféré sur le jeu en sautant pour piéger une interception à une main.

L’appel était une interférence offensive, l’interception a été maintenue et les Huskies avaient toujours une avance de 21-7 sur les Panthers au début du quatrième quart. Quelques instants plus tard, Cole Arl de Naperville North a interrompu une course de touché de 67 verges et les visiteurs étaient sur la bonne voie pour un départ 2-0. Glenbard North (1-1) a marqué dans les dernières secondes mais ce sont les Huskies qui l’ont emporté 28-13.

“Je me sentais bien sur ce jeu”, a déclaré Korosec à propos de l’interception clé. “Ils ont de bons receveurs qui sont plus grands que moi, mais lorsque l’autre équipe entre dans les 25 et entre dans la zone rouge, notre défense semble proposer de gros jeux.”

Le choix de Korosec a été l’un des deux gros revirements dans la zone rouge vendredi, alors que le quart-arrière des Panthers Justin Bland a perdu un échappé profond dans le territoire des Huskies plus tôt en seconde période. Bland avait plus de 300 verges d’attaque totale dans la nuit, mais a également eu trois revirements.

“Nous avons eu deux revirements dans la zone rouge par notre défensive et c’était exceptionnel”, a déclaré l’entraîneur des Huskies Sean Drendel. « Notre ligne défensive a joué à fond et les entraîneurs avaient un excellent plan de match. L’année dernière, notre défense a un peu souffert. Ce soir, c’était super.”

Naperville North a ouvert une avance de 14-0 en première mi-temps avant que Bland ne se connecte à Robinson pour un score de 18 verges qui a réduit l’écart à 14-7 à la mi-temps. Les Panthers ont continué à déplacer le ballon en seconde période, mais les Huskies semblaient toujours proposer un gros sac ou un plat à emporter au bon moment.

“Nous savons maintenant que nous devons nous concentrer tout le temps, tous les jours”, a déclaré Bland, qui a réussi 251 verges et s’est précipité pour 64 autres. “Nous reviendrons lundi, rester concentrés et être prêts à repartir la semaine prochaine. ”

Arl, qui a également eu un long retour au coup d’envoi pour sceller la victoire de la semaine dernière, a terminé la soirée avec 128 verges en seulement 10 courses vendredi.

“Tout au long du match, nous avons couru le ballon, alors j’ai pensé que nous pourrions continuer après que William ait fait cette interception incroyable”, a déclaré Arl. « J’ai été placé dans une bonne position et j’en ai juste profité. Nous avons trois bons porteurs de ballon et nous pouvons épuiser les équipes.

Le quart-arrière Aidan Gray n’a pas mis de gros chiffres mais a réussi un score et a couru pour un autre. Brock Pettaway a ouvert le score avec une prise de touché de 44 verges de Gray au premier quart.

