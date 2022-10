Justin Bland joue malgré la douleur, mène Glenbard North devant Wheaton Warrenville South pour garder en vie les faibles espoirs des séries éliminatoires – Shaw Local

CAROL STREAM – Avec un pouce blessé à la main qui lance et un tir extérieur lors des séries éliminatoires, le quart-arrière de Glenbard North Justin Bland n’a pas eu besoin de jouer lors de la finale de la saison de vendredi contre Wheaton Warrenville South.

Mais rien ne l’empêchait non plus de prendre le terrain.

L’aîné des Panthers a combattu la douleur et a réussi un touché de 16 verges tard alors que les hôtes ont éliminé les Tigers 14-10 pour clôturer la saison sur une bonne note. Les deux équipes de la conférence DuKane ont participé au concours 3-5.

“Nous avons très bien joué ce soir et je suis fier de notre équipe”, a déclaré Bland, qui a couru pour 71 verges et a réussi à passer pour 136 autres malgré la main blessée. “Aujourd’hui a été une bonne journée, une journée mémorable pour nous. C’est une sensation merveilleuse.

Après un premier quart-temps sans but, Glenbard North a frappé le premier alors que Damarion Ellison a marqué sur un plongeon de 1 mètre lors du premier jeu du deuxième quart-temps. Avec son quart-arrière pas à 100%, Ellison était prêt à porter une lourde charge vendredi et il était à la hauteur, gagnant 118 verges en 23 courses et 38 autres sur une paire de prises.

« C’est peut-être notre dernier match, mais nous y avons mis tout notre cœur et ça fait du bien de gagner même si nous n’avons pas participé aux séries éliminatoires », a déclaré Ellison. «Nous nous sommes liés en équipe et nous avons joué en tant qu’unité. Je sentais que Justin jouerait à travers ça [pain] et nous savions que ce serait une bataille avec Wheaton South.

Les Tigers se sont inscrits au tableau avec le panier de 41 verges de Maison Haas lors du dernier jeu de la première mi-temps, puis ont pris une avance de 10-7 au troisième quart sur le touché de 9 verges de Matthew Crider. Ce deuxième score a été établi par un botté de dégagement bloqué par Jailani McGee des Tigers.

Le senior Colin Moore a fait tout ce qu’il pouvait pour essayer d’assurer une victoire aux visiteurs, complétant une passe de 32 verges sur un jeu de double passe qui a mis en place le panier, interceptant une passe dans la zone des buts et attrapant également 4 passes pour 65 verges.

“Traditionnellement, Wheaton Warrenville South et Glenbard North ont été une bataille chaque année et semblent toujours être des batailles serrées”, a déclaré l’entraîneur des Tigers Sean Norris. «Nous sommes venus à quelques jeux de tourner le navire, mais accordez le crédit à Glenbard North. Je suis tellement fier de mes aînés de ce qu’ils ont fait pour le programme pendant quatre ans.

