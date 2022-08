Justin Bland et Johnnie Robertson font équipe pour rallier Glenbard North devant Kenwood – Shaw Local

CHICAGO – Mieux vaut rester dans les parages pendant tout un match de football de Glenbard North cette saison.

Vous allez probablement vous donner un coup de pied si vous partez tôt.

Les Panthers sont ce genre d’équipe. Samedi après-midi, ils ont utilisé des passes astucieuses du quart-arrière Justin Bland, deux grosses prises du receveur Johnnie Robertson – et un peu de chance – pour revenir par derrière pour battre une équipe difficile de Chicago Kenwood au Gately Stadium 21-18.

Glenbard North a surmonté des déficits de 12-0 et 18-7, utilisant plusieurs gros jeux en retard pour l’emporter. Le dernier, et sans doute le plus important, a été la prise de 36 verges de Robertson sur Bland avec 2:29 à faire dans le concours qui a mis le ballon sur la ligne de 1 mètre de Kenwood.

Quelques instants plus tard, Damarion Elliston a fait un tacle à gauche pour mettre les Panthers en tête pour la première fois. Puis Bland a trouvé Elliston sur la conversion en 2 points qui a établi le score final.

Le fan occasionnel pourrait dire qu’une telle victoire a créé un élan. Mais attendez juste une minute.

« C’est assurément un coup de pouce », a déclaré l’entraîneur de Glenbard North, Ryan Wilkens. “Il est toujours plus facile de résoudre les problèmes après une victoire, et c’est à peu près aussi positif que je puisse en être.”

Après que la défense des Panthers ait bourré le quart-arrière de Kenwood, Kevari Thunderbird, au quart et pouces avec 4:40 à faire, ils ont semblé aller trois fois sur leur possession qui a suivi.

Encore une fois … attendez juste une minute. Kenwood a été appelé pour une pénalité brutale du botteur sur le botté de dégagement, rendant ainsi le ballon à Glenbard North sur le Kenwood 37 avec 2:29 à jouer.

C’est alors que Bland trouva Robertson juste devant son défenseur, plaçant le ballon sur le 1.

Le reste peut sembler être de l’histoire, mais ce n’était pas le cas. Les Broncos ont marché vers le 26 des Panthers lors de son dernier entraînement, lorsque Thunderbird – qui était entré dans le match pour le partant Nacari McFarland alors que ce dernier s’était blessé au poignet au troisième quart – a frappé Logan Lester pour ce qui semblait être un touché gagnant.

Le tenir. Thunderbird avait dépassé la ligne de mêlée quand il a lancé, sur un troisième et un 9. La défense de Glenbard North a tenu le quatrième essai et s’est échappée de Chicago avec un dossier de 1-0.

“J’ai dit à mon quart-arrière, écoutez, lancez-moi simplement le ballon là où je suis ouvert”, a déclaré Robertson à propos de son attrapé de 36 verges, qui a également capté une passe de touché de 21 verges plus tôt. “J’ai couru la route, j’ai mis le gars un pas derrière lui, et c’est tout ce qu’il faut.”

Bland a ajouté, qui a complété 6 des 12 passes pour exactement 100 verges : “Je suis juste resté discipliné et nous avons juste terminé le match en restant concentrés.”

Elliston a marqué une paire de touchés, dont le vainqueur du match.

