Photo : Justin Bieber veut « répandre l’amour » pour Selena Gomez et Benny Blanco

Justin Bieber reconnaîtrait ses erreurs passées après être devenu père.

Récemment, un initié a partagé avec Vie et style que le Bébé Le crooner voulait laisser derrière lui son passé avec Selena Gomez et adopter une attitude positive après l’arrivée de son petit garçon, Jack Blues Bieber.

« Il dit qu’il va leur écrire à tous les deux une note vraiment sincère », a révélé la source, « et un appel pour clarifier les choses parce qu’il ne veut pas de cette gêne ou de cette négativité persistantes dont il sait qu’elles sont toujours là. »

De plus, la taupe a crié que Justin « regrette beaucoup de choses qu’il a faites et dites dans le passé, avec le recul, il dit que c’était par immaturité et qu’il veut réparer les choses ».

« Il se sent tellement béni en ce moment et cela lui donne envie de répandre l’amour et les bonnes ondes », a également fait remarquer la confidente avant de se déconnecter de la conversation.

Ce rapport intervient quelques semaines après que Justin a accueilli son fils, Jack Blues Bieber, avec sa femme Hailey Baldwin le 22 août 2024.