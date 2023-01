Justin Bieber vend tout son catalogue de musique à Hipgnosis – National

Justin Bieber a vendu les droits de tout son catalogue arrière, y compris les mégahits Despacito, Pardon et De bébéà Hipgnosis Song Management.

La société d’investissement dans la chanson dit avoir conclu un accord avec le chanteur pop élevé à Stratford, en Ontario, pour sa part de tous les droits d’auteur et redevances d’édition de ses enregistrements maîtres.

L’accord couvre l’intégralité du catalogue arrière de Bieber de plus de 290 titres sortis avant la fin de 2021.

Les conditions n’ont pas été divulguées par Hipgnosis et la société a refusé d’attribuer une valeur à l’accord, bien qu’une source ait déclaré à l’agence de presse AFP qu’il valait environ 200 millions de dollars américains (267 420 000 dollars).

Hipgnosis Songs Fund, exploité par Middleton, en Nouvelle-Écosse, natif de Merck Mercuriadis, a passé les dernières années à conclure des accords majeurs avec certains des artistes les plus en vue au monde, dans l’espoir de capitaliser sur de nouvelles sources de revenus pour la musique, y compris son utilisation sur TikTok et d’autres réseaux sociaux. plateformes médiatiques.

Plusieurs des plus importantes acquisitions de l’entreprise ont été faites avec des Canadiens.

En 2021, Hipgnosis a acheté les droits de redevances détenus par le producteur né à Winnipeg, Bob Rock, sur certains des succès de Noël de Michael Buble et de Metallica. Entrez Sandman et une participation de 50% dans plus de 1 000 chansons de Neil Young, 77 ans.

“Cette acquisition se classe parmi les plus grosses transactions jamais réalisées pour un artiste de moins de 70 ans”, a déclaré Mercuriadis dans un communiqué.

“Telle est la puissance de cet incroyable catalogue qui compte près de 82 millions d’auditeurs mensuels et plus de 30 milliards de flux rien que sur Spotify.”

— Avec des fichiers de Sarah Do Couto de Global News