Justin Bieber taquine la musique potentielle dans un message énigmatique

Justin Bieber travaille peut-être sur une nouvelle musique et Hailey Bieber est là pour la soutenir

Le double Grammy L’artiste lauréat s’est rendu sur son compte Instagram officiel le dimanche 20 octobre pour partager quelques clichés d’un studio, comme si un nouveau projet était en cours de réalisation.

Dans ce message énigmatique, le musicien de 30 ans a partagé une série de photos de Justin avec des claviers, des cartes son et des pianos, faisant allusion à une musique potentielle dans le futur.

La diapositive finale du carrousel montrait Hailey et Bieber partageant un moment intime et mignon.

De plus, sur l’une des photos, on peut voir Justin en train de siroter du café dans un gobelet en papier.

Justin a laissé la section légende vide avec seulement le nom du photographe, « @Rory Kramer ».

Il est pertinent de mentionner que cet album potentiel serait le premier de Justin depuis son dernier album. Justice sorti en 2021 et sera considéré comme son septième album.

Justin a sorti son premier album Mon monde 2.0. en 2010.

En 2023 et 2022, Justin a collaboré avec le rappeur Don Toliver et a sorti leurs singles communs. Honnête et Atterrissage privé respectivement.