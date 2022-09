Justin Bieber suspend les dates de sa tournée mondiale pour des raisons de santé

Justin Bieber a annoncé qu’il faisait une pause dans sa tournée pour la deuxième fois cette année pour se concentrer sur sa santé suite à son diagnostic de paralysie faciale.

Le chanteur a publié mardi une déclaration sur ses histoires Instagram annulant les dates restantes de sa tournée mondiale qui aurait duré jusqu’en 2023.

En juin, Bieber a reporté plusieurs de ses émissions nord-américaines après avoir commencé à avoir des complications suite à son diagnostic de syndrome de Ramsay Hunt. Le joueur de 28 ans est revenu le mois suivant pour continuer la tournée, mais dans sa dernière déclaration, il a déclaré que la tournée avait nui à sa santé.

“Après m’être reposé et avoir consulté mes médecins, ma famille et mon équipe, je suis allé en Europe dans le but de poursuivre la tournée. J’ai donné six spectacles en direct, mais cela m’a beaucoup coûté », a déclaré Bieber.

Le chanteur a déclaré qu’il se sentait épuisé après avoir terminé son dernier spectacle au Brésil lundi. Alors qu’il a assuré aux fans qu’il ira bien, Bieber a déclaré qu’il allait faire une pause dans sa tournée pour se reposer.

“Après être descendu de scène, l’épuisement m’a dépassé et j’ai réalisé que je devais faire de ma santé la priorité en ce moment. Je vais donc faire une pause dans mes tournées pour le moment. Ça va aller, mais j’ai besoin de temps pour me reposer et aller mieux », a-t-il déclaré.

Bieber a également remercié ses fans pour leur soutien tout au long de son parcours de santé.

Le reste de la tournée Justice World comprenait 68 spectacles dans plus de 10 pays différents.