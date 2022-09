Justin Bieber suspend la “tournée mondiale de Justice” pour se concentrer sur sa santé, déclare “J’ai donné six concerts mais…”

Le chanteur pop Justin Bieber a officiellement annulé le reste de sa tournée mondiale “Justice”. Lors du partage de l’annonce via Instagram Story le 6 septembre, le crooner Peaches a révélé qu’il devait prendre la décision de se concentrer sur sa santé, rapporte aceshowbiz.com.

“Plus tôt cette année, j’ai rendu public mon combat contre le syndrome de Ramsay-Hunt, où mon visage était partiellement paralysé”, a commencé sa déclaration. “En raison de cette maladie, je n’ai pas pu terminer l’étape nord-américaine du Justice Tour.

“Après m’être reposé et avoir consulté mes médecins, ma famille et mon équipe, je suis allé en Europe dans le but de poursuivre la tournée. J’ai donné six spectacles en direct, mais cela m’a beaucoup coûté”, a poursuivi la star canadienne. “Le week-end dernier, j’ai joué au Rock in Rio et j’ai donné tout ce que j’avais aux Brésiliens.”

Justin a poursuivi en se rappelant: “Après être descendu de scène, l’épuisement m’a dépassé et j’ai réalisé que je devais faire de ma santé la priorité en ce moment. “Je vais donc faire une pause dans les tournées pour le moment. ”

Avant de conclure son message, Justin a assuré à ses fans qu’il “ira bien, mais j’ai besoin de temps pour me reposer et aller mieux”.





“J’ai été si fier de présenter ce spectacle et notre message de justice au monde. Merci pour vos prières et votre soutien tout au long de tout cela ! Je vous aime tous passionnément !”

Justin était censé se produire à travers l’Europe et l’Australie pendant le reste de 2022, ses concerts devant se terminer au printemps 2023. Il a initialement reporté 14 spectacles après avoir été atteint du syndrome de Ramsay Hunt.

Lorsqu’il a annoncé son diagnostic en juin, il a expliqué dans une vidéo Instagram : “Je voulais vous tenir au courant de ce qui se passait. Évidemment, comme vous pouvez probablement le voir sur mon visage, j’ai ce syndrome appelé Ramsay Hunt syndrome.

“C’est à cause de ce virus qui attaque le nerf de mon oreille et mes nerfs faciaux, et qui a provoqué la paralysie de mon visage.

“Comme vous pouvez le voir, cet œil ne clignote pas. Je ne peux pas sourire avec ce côté de mon visage. Cette narine ne bouge pas, donc il y a une paralysie complète de ce côté de mon visage. “Je ne peux pas sourire sur ce côté côté de mon visage. Cette narine ne bouge pas, donc il y a une paralysie complète de ce côté de mon visage.”