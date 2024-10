Justin Bieber « survit » grâce à sa femme Hailey, déclare son père Stephen Baldwin au milieu de la tempête Diddy | Hollywood

Justin Bieber doit remercier Hailey Bieber de l’avoir aidé à traverser les tempêtes. Stephen Baldwin a récemment expliqué comment sa fille, Hailey, a été une source de force vitale pour son mari, Justin. Le grand-père de 58 ans a également parlé du bébé Jack Blues Bieber, que le couple a accueilli en août. Cela survient au milieu d’informations selon lesquelles Hailey n’est pas en bons termes avec sa famille, y compris son père. Justine Bieber et Hailey Baldwin Bieber (Instagram)

Pendant ce temps, les commentaires de Baldwin font suite à de récentes allégations contre Sean « Diddy » Combs, qui a encadré Bieber dans ses premières années.

Hailey Bieber a aidé Justin Bieber à « survivre »

« Je suis juste content qu’il se soit connecté avec une fille formidable pour l’aider à survivre », a déclaré Stephan Baldwin au Daily Mail. « Leur bonheur, leur bien-être et leur santé sont plus évidents que jamais. » il a même décrit la pop star comme « l’un des artistes les plus courageux de tous les temps ».

Dans une récente interview sur le tapis rouge avec le média, Stephen Baldwin a exprimé sa fierté de voir Justin « donner la priorité » à son bien-être mental et à sa famille au cours de sa carrière. Cette déclaration fait suite à des informations selon lesquelles la propriétaire de Rhode se serait sentie bouleversée après que son père ait publié un appel de pasteur demandant aux fans de prier pour sa fille et son mari, Justin Bieber, alors qu’ils sont confrontés à des difficultés concernant « leur foi, leur mariage et leur vie en général ».

Pendant ce temps, Justin a déjà parlé franchement de ses combats contre les pensées suicidaires, soulignant la nécessité de protéger ses proches et de ne performer que lorsqu’il est mentalement bien. Baldwin s’est également souvenu du temps qu’il a passé avec le chanteur de Peaches avant son mariage au palais de justice en 2018.

« Regardez dès le début de ma rencontre avec Justin, apprenez à le connaître, j’ai passé un peu de temps avec lui avant de lui dire qu’il pourrait épouser ma fille », a expliqué Stephan. «Mais l’une des choses simples que je leur ai dites était: ‘Vous décidez de votre normalité.’ Vous décidez… vous et Hailey déciderez de votre normalité.

Récemment, la pop star a été impliquée dans des controverses autour de son association passée avec le rappeur en disgrâce Sean Diddy Combs, qui est actuellement en prison pour lutter contre des accusations de trafic sexuel, de racket et d’autres affaires d’agression sexuelle. Alors que de nombreuses vidéos et photos de Bieber datant de l’époque où il était le mentor de Diddy ont fait surface, les internautes et les fans se demandent s’il était également l’une des victimes de Diddy. Au milieu de cette tourmente, des rapports suggèrent que Bieber veut se distancier du drame et est « dégoûté » par toutes les allégations.

Stephen Baldwin parle de Jack Blues Bieber

On pense que le nouveau papa Justin est très occupé avec son nouveau-né tout en prenant soin de sa femme en convalescence. Parlant de la romance du couple et du temps passé ensemble, Baldwin a déclaré: « Ils passent juste du temps très doux et privé avec Jack, et nous nous préparons juste à le voir sortir dans le monde, entrer en scène. » Notant que le couple est conscient de ce qu’ils font, il a ajouté : « Ils savent ce qu’ils font. Et bébé Jack est là. Nous sommes excités.

Décrivant son petit-fils comme « incroyablement mignon », il a partagé son expérience de baby-sitting au cours de l’interview, en disant : « Parfois, grand-père peut faire le ménage. Tu sais ce que je dis ?

Mail avait rapporté plus tôt que Hailey avait éloigné son enfant de ses parents en raison de croyances religieuses et politiques différentes. « Je ne suis pas très proche de ma famille à ce stade de ma vie parce que je me sens très indépendante », a expliqué Hailey à W magazine dans une interview publiée le 23 juillet.