Justin Bieber s’excuse d’avoir approuvé la musique de Morgan Wallen à la suite d’un scandale d’insultes raciales

L’auteur-compositeur-interprète canadien Justin Bieber a partagé mercredi des excuses sur les réseaux sociaux pour son approbation de la chanson de la star de la musique country Morgan Wallen, six mois après la fuite d’une vidéo de Wallen utilisant le N-word en état d’ébriété avec ses amis.

Dans un article maintenant supprimé, Bieber avait partagé une capture d’écran de « Sand In My Boots » de Wallen de « Dangerous: The Double Album », en écrivant « Love this album », à côté.

Peu de temps après, le chanteur de ‘Sorry’ a supprimé le message et a écrit des excuses sur ses histoires Instagram.

S’excusant auprès des personnes qu’il a blessées sans le savoir à cause de l’incident, Bieber a écrit: « Je ne savais pas que la musique du gars que j’ai publiée avait récemment été trouvée en train de faire des commentaires racistes. Comme vous le savez, je ne soutiens ni ne tolère aucune sorte de racisme ou de discrimination. J’avais aucune idée, je m’excuse sincèrement auprès de tous ceux que j’ai offensés. »

Le chanteur de ‘Peaches’ a fait un clin d’œil à son propre passé avec l’insulte en ajoutant: « Quand j’étais enfant, j’étais incroyablement ignorant et j’ai dit des blagues racistes très blessantes qui n’étaient clairement pas drôles. J’ai blessé beaucoup de gens, en particulier les Noirs dans ma vie, mais j’ai eu la chance de les avoir fait m’éduquer sur l’origine horrible du mot n. Cela ramène ces souvenirs douloureux; Je serai toujours responsable de mon ignorance et de mon passé parce que je sais que je ne suis pas cette personne . »

En mars, Bieber avait révélé qu’il ne possédait pas de téléphone portable et qu’il optait plutôt pour un iPad. Par conséquent, il est au moins quelque peu plausible qu’il ait raté la controverse entourant la star du pays.

Wallen était sur ‘Good Morning America’ en juillet pour parler de l’incident, mais il semble que Bieber ne soit pas le public cible de cette émission.

En février, Wallen a fait face à d’énormes réactions sur les réseaux sociaux après que TMZ a publié une vidéo de lui disant à un ami de « prendre soin de ce connard n–a » à leur retour d’une soirée à Nashville. Il a immédiatement publié des excuses, disant qu’il était « gêné et désolé », mais des mois plus tard, il a révélé que ce n’était pas la première fois qu’il utilisait le mot.

Selon Fox News, Big Loud, la maison de disques de Wallen l’a suspendu en février mais l’a depuis réintégré. Quoi qu’il en soit, la controverse n’a pas entamé les ventes de son album. L’album « Dangerous » de Wallen a été n ° 1 sur le palmarès des albums country Billboard pendant 26 semaines.