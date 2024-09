Justin Bieber s’est concentré sur le fait d’être « un père et un mari formidables » après l’arrestation de Sean « Diddy » Combs pour trafic sexuel

Justin Bieber ne s’est pas concentré sur l’arrestation pour trafic sexuel de son vieil ami Sean « Diddy » Combs après avoir accueilli son fils, Jack Blues, avec sa femme Hailey Bieber.

« Il est au courant de l’arrestation de Diddy et de toutes les allégations », a déclaré une source proche du dossier. a dit aux gens dimanche. « Ce n’est pas quelque chose sur lequel il veut se concentrer, cependant. »

La source a expliqué que le crooner de « Baby » est resté occupé « dans une bulle heureuse depuis la naissance du bébé Jack » le mois dernier.

Justin Bieber se concentre sur sa famille suite à l’arrestation de son ami Sean « Diddy » Combs pour trafic sexuel. JustinBieber/Instagram

« Il veut juste se concentrer sur le fait d’être un bon père et un bon mari », a poursuivi la source.

Justin, 30 ans, et Hailey, 27 ans, qui se sont mariés en 2018, se sont extasiés sur le fait d’être les parents de leur petit garçon via Instagram depuis son arrivée en août.

Le mannequin a dévoilé une nouvelle bague « maman » en diamant et les petits pieds de son petit bout de chou, tandis que la chanteuse a il a fait étalage de sa tasse « Papa Ours ».

La source a ajouté que Bieber était « dans une bulle de bonheur depuis la naissance du bébé Jack » en août. Justin Bieber/Instagram

Le crooner de « Peaches » a accueilli son fils avec sa femme, Hailey Bieber. Justin Bieber /Instagram

Combs, quant à lui, a été arrêté au Park Hyatt New York City le 16 septembre après être venu « volontairement » à Big Apple « en prévision des accusations », a déclaré une source à Page Six.

Le rappeur en disgrâce, âgé de 54 ans, est actuellement détenu au centre de détention métropolitain de Brooklyn.

Il a été accusé de trafic sexuel, de complot de racket, de transport à des fins de prostitution et de fraude.

La source a déclaré que Justin « veut simplement se concentrer sur le fait d’être un bon père et un bon mari ». JustinBieber/Instagram

Combs, vu ici avec Justin en 2014, a été arrêté la semaine dernière. FilmMagic

Selon un acte d’accusation du grand jury obtenu par Page Six, le fondateur de Bad Boy Records a également été accusé d’avoir « créé une entreprise criminelle » dont les membres ont participé au « trafic sexuel, au travail forcé, aux enlèvements, aux incendies criminels, à la corruption et à l’obstruction à la justice ».

Selon les documents, plus de 1 000 bouteilles de lubrifiant, de la drogue et trois AR-15 ont été retrouvés dans les propriétés de Combs à Los Angeles et à Miami lors d’une perquisition en mars.

Le présentateur de « I’ll Be Missing You » a maintenu son innocence et a plaidé non coupable des accusations.

Le rappeur en disgrâce, vu ici avec Justin en 2010, a été accusé de transport en vue de se livrer à la prostitution et au trafic sexuel. Image de fil

Combs, vu ici en 2014, aurait également créé « une entreprise criminelle ». FilmMagic

Depuis les raids pour trafic sexuel au manoir de Combs, des clips « effrayants » d’un jeune Justin avec Combs ont refait surface.

Une vidéo du chanteur de « Peaches », alors âgé de 15 ans, le montrait debout aux côtés de Combs alors qu’ils se vantaient des pitreries innommables qu’ils allaient faire ce jour-là.

« Nous ne pouvons pas vraiment divulguer où nous traînons et ce que nous faisons, mais c’est définitivement le rêve d’un jeune de 15 ans », a déclaré le magnat du rap en disgrâce.

Le crooner de « I’ll Be Missing You », vu ci-dessus en 2015, est détenu dans un centre de détention de Brooklyn sans caution. Frazer Harrison/AMA2015

Les accusations ont été portées après que ses domiciles en Floride et en Californie ont été perquisitionnés en mars. MÉGA

Combs a expliqué que Justin avait signé avec Usher, dont il avait la « tutelle légale » au début des années 90 lorsqu’il a produit le premier album éponyme du crooner « Yeah ! ».

« Je n’ai pas la tutelle légale de lui [Bieber] »Mais pour les prochaines 48 heures, il sera avec moi », a déclaré Combs. « On va devenir complètement fous. »

« Je deviens fou », ajouta Justin.

Plus de 1 000 bouteilles de lubrifiant ont été retrouvées sur ses propriétés. Getty Images pour Sean « Diddy » Combs

Les autorités ont également découvert de la drogue et des armes à feu. DENNIS VAN TINE-LONDRES EN VEDETTE

Quelques jours plus tard, une autre vidéo « dérangeante » montrait Combs se demandant pourquoi Justin s’était éloigné de lui, alors que la carrière du chanteur de « STAY » commençait à monter en flèche.

« Tu commences à te comporter différemment, hein ? » dit Combs. « Tu ne m’appelles plus et tu ne traînes plus avec moi comme avant. »

« Je veux dire, tu as essayé d’entrer en contact avec moi tout au long de ma [projects] et tout ça, mais tu n’as jamais eu mon numéro », a répondu le père d’un enfant en trébuchant sur ses mots.