Justin Bieber serait « très perturbé » par les accusations contre Diddy suite à l’arrestation du rappeur pour crimes sexuels

Justin Bieber aurait des regrets concernant sa collaboration avec Sean « Diddy » Combs suite aux allégations de crimes sexuels et aux accusations portées contre le rappeur.

Le nouveau papa a participé à l’album « The Love Album: Off the Grid » de Diddy, prêtant sa voix au morceau « Moments ». Il serait désormais « très perturbé » par les allégations contre le magnat de la musique en difficulté qu’il admirait autrefois.

Au milieu de la situation qui se déroule, une vidéo de Justin Bieber passant du temps avec Diddy a refait surface sur les réseaux sociaux, beaucoup jugeant le clip « effrayant ».

Justin Bieber refuse de traiter ou de discuter des allégations choquantes concernant Diddy

Instagram | Justin Bieber

Il est bien connu que Bieber a longtemps admiré Diddy, essayant même de lui proposer une chanson à seulement 14 ans.

Les deux ont finalement collaboré sur le dernier album de Diddy, mais le rappeur a été frappé par une vague d’allégations de crimes sexuels.

Ces allégations ont déclenché une enquête fédérale et ont conduit à des accusations formelles contre le magnat de la musique.

Bieber s’est abstenu de commenter la situation mais il semble être profondément perturbé par les allégations contre Diddy, compte tenu de leur histoire et de sa récente collaboration avec le rappeur.

« Bieber est tellement perturbé par la nouvelle concernant Diddy qu’il ne veut pas la traiter ou en discuter, alors il s’est éteint », a déclaré une source au Daily Mail. Courrier quotidien.

Ils ont ajouté : « Beaucoup de gens qui ont contribué à faire de lui ce qu’il est étaient très proches de Diddy et cela l’a complètement déstabilisé. »

La pop star regrette d’avoir collaboré avec le rappeur sur son album

MÉGA

Selon la source, l’absence de commentaires de Bieber sur le sujet est intentionnelle, et il n’a pas l’intention d’intervenir à un moment ou à un autre.

La source a déclaré : « Justin n’a pas répondu à ce sujet depuis les perquisitions à domicile. Il ne le fera pas. »

Ils ont également laissé entendre que Bieber n’était pas au courant du comportement horrible présumé de Diddy envers les femmes et pensait que tout cela s’était produit après que la pop star ait « fait une longue pause » avec le rappeur, après une période où ils semblaient partager une relation très cordiale.

Si Bieber avait pu remonter le temps, une collaboration avec Diddy sur son dernier album aurait été peu probable, car il regretterait désormais d’avoir travaillé avec le magnat de la musique en difficulté à la lumière des récentes allégations.

La source a ajouté : « Il a figuré sur le dernier album de Diddy, et s’il avait su tout cela, il n’aurait jamais pu le faire. »

Une vidéo de Diddy et Justin Bieber a refait surface sur les réseaux sociaux suite à des allégations

Au milieu de la situation qui se déroule concernant les accusations de Diddy, une vidéo du rappeur et de Bieber a refait surface en ligne.

Dans le court extrait, on peut voir un jeune Bieber souriant debout aux côtés de Diddy tandis que ce dernier parle de la façon dont la sensation adolescente passe 48 heures avec lui.

« Il passe 48 heures avec Diddy, on passe du temps ensemble et on ne peut pas vraiment dire ce qu’on fait », avait déclaré Diddy à l’époque. « Mais c’est définitivement le rêve d’un jeune de 15 ans. »

Il a ajouté : « On m’a confié sa garde… pendant les 48 prochaines heures, il sera avec moi et nous allons devenir complètement fous. »

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont qualifié la vidéo refaite de « effrayante »

MÉGA

Depuis que la vidéo a refait surface, plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux l’ont qualifiée de « effrayante ».

Une personne a commenté : « Ce clip de Diddy (40 ans) avec Justin Bieber (15 ans) est 1 000 fois plus effrayant maintenant », tandis qu’une deuxième personne a déclaré : « Cette vidéo de P Diddy et Justin Bieber sera toujours effrayante. »

Plusieurs autres utilisateurs ont décrit la vidéo comme dérangeante. L’un d’eux a fait remarquer : « C’est une vidéo de P. Diddy, 40 ans, qui dit qu’il veut passer 48 heures avec Justin Bieber, qui n’avait que 15 ans à l’époque. Vraiment dérangeant… »

Quelqu’un d’autre a noté : « L’obsession étrange de Diddy pour un jeune Justin Bieber a toujours été dérangeante. Hollywood doit arrêter d’excuser ces dynamiques de pouvoir tordues. »

Les « folies » de Diddy étaient un « style de vie » et non un crime, affirme un avocat

MÉGA

Alors que le magnat des affaires en disgrâce passe du temps en prison en attendant son procès, ses avocats ont été très clairs sur le fait que le rappeur est « innocent ».

Lors d’une récente apparition sur ActualitésNation‘s « Cuomo », l’avocat de Diddy, Teny Geragos, a critiqué les accusations portées contre le rappeur, soulignant que les prétendus « Freak Offs » auxquels il a participé n’étaient qu’un « mode de vie ».

Geragos a déclaré à l’animateur Chris Cuomo : « Un style de vie et la participation à des activités ne signifient pas qu’il a commis un crime. Ces activités et ce style de vie ne sont pas criminels. »

Elle a également déclaré que puisque les procureurs fédéraux n’ont pas mentionné lors de la mise en accusation de Diddy que ces rencontres n’étaient pas consensuelles pour les femmes, cela suggère l’innocence du rappeur.

« Ce qui est remarquable aujourd’hui, ce que mon partenaire Mark a dit au tribunal, c’est qu’ils n’ont jamais dit une seule fois que ces femmes n’avaient pas consenti à ce qui s’est passé, pas une seule fois », a déclaré Geragos.