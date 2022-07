Justin Bieber se produit pour la première fois après avoir annulé les dates de sa tournée mondiale en raison d’un diagnostic de syndrome de Ramsay Hunt

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Justin Bieber est revenu sur scène dimanche soir en Italie au Lucca Summer Festival pour sa première représentation en près de deux mois après avoir été contraint d’annuler une série de spectacles suite à son diagnostic de syndrome de Ramsay Hunt qui provoque une paralysie faciale partielle.

Bieber a semblé donner une production énergique à ses fans italiens qui ont tweeté des clips du chanteur de 28 ans dansant torse nu sous les projecteurs tout en interprétant des chansons de son catalogue de tubes.

Il semble que Bieber soit en voie de guérison car son site Web de tournée a mis à jour les étapes pour inclure des concerts en Europe avant de se rendre en Amérique du Sud en septembre. Il doit également donner deux spectacles en Afrique du Sud, suivis de plus d’une douzaine de représentations au Moyen-Orient, en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande d’ici la fin de l’année.

JUSTIN BIEBER REPRENDRE LA TOURNÉE « JUSTICE » APRÈS UNE PARALYSIE FACIALE DUE AU DIAGNOSTIC DU SYNDROME DE RAMSAY HUNT

Après avoir annulé quelques spectacles lors de sa tournée mondiale Purpose en juin, le chanteur de “What Do You Mean” a révélé sur Instagram le mois dernier qu’il avait du mal à faire des mouvements sur le côté droit de son visage, notamment en clignant des yeux, en bougeant sa narine ou simplement en souriant. le côté droit de sa bouche.

Il a admis qu’il avait reçu un diagnostic de syndrome de Ramsay Hunt et qu’il prendrait un certain temps pour évaluer ses besoins médicaux.

Le syndrome de Ramsay Hunt “survient lorsqu’une épidémie de zona affecte le nerf facial près de l’une de vos oreilles”, selon la clinique Mayo.

Elle peut entraîner une paralysie faciale et une perte auditive dans l’oreille affectée et est causée par le même virus qui cause la varicelle.

“Pour ceux qui sont frustrés par mes annulations des prochains spectacles, je ne suis juste physiquement, évidemment, pas capable de les faire”, a-t-il déclaré dans une vidéo partagée peu de temps après la révélation du diagnostic. “C’est assez grave comme vous pouvez le voir. J’aurais aimé que ce ne soit pas le cas, mais évidemment mon corps me dit que je dois ralentir.

“J’espère que vous comprenez. Je vais juste utiliser ce temps pour me reposer et me détendre et revenir à 100% afin que je puisse faire ce pour quoi je suis né.”

“Je vais aller mieux, et je suis faire tous ces exercices du visage pour que mon visage redevienne normal », a-t-il déclaré. « Il redeviendra normal, il est juste temps. Nous ne savons pas combien de temps cela prendra. Ça va être correct.”

Les Biebers ont récemment subi une autre crise de santé plus tôt cette année lorsque leur épouse Hailey a souffert de symptômes “ressemblant à un accident vasculaire cérébral” et a été transportée d’urgence à l’hôpital où les médecins ont découvert qu’elle avait un caillot de sang dans le cerveau.

Hailey, 25 ans, a ensuite subi une procédure de fermeture du foramen ovale perméable (FOP) pour réparer un trou dans son cœur qui n’avait pas été détecté depuis sa naissance.

