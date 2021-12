Justin Bieber se produit lors d’une course de Formule 1 en Arabie saoudite malgré les protestations

Justin Bieber est monté sur scène et s’est produit devant une foule nombreuse dimanche soir à Djeddah, en Arabie saoudite.

La pop star canadienne, 27 ans, n’a pas annulé sa participation à la course de Formule 1 malgré les militants des droits humains et les militants appelant le chanteur à boycotter sa performance pour protester contre les arrestations du royaume et la répression des critiques.

L’épouse modèle de Bieber, Hailey Baldwin Bieber, a posté une vidéo de soutien sur Instagram de lui sur scène, avec les mots : « Go Baby ». D’autres vidéos sur les réseaux sociaux montraient Bieber sur scène en solo, vêtu d’une tenue rouge coordonnée. Le chanteur pop et R&B Jason Derulo s’est produit devant Bieber avec des danseuses de renfort en pantalons de survêtement et hauts amples.

Il y a quelques années seulement, cela aurait été une scène impensable en Arabie saoudite, où les normes ultraconservatrices prévalaient. Les concerts étaient interdits et les hommes et les femmes célibataires étaient séparés dans les espaces publics. Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman est à l’origine de ces changements radicaux alors qu’il s’efforce de moderniser la société, d’attirer les investissements étrangers et de créer des emplois pour les jeunes.

Human Rights Watch et d’autres, cependant, ont appelé des célébrités à boycotter le royaume, affirmant que de tels événements visent à détourner l’attention et à détourner l’attention du bilan de l’Arabie saoudite en matière de droits humains.

Bieber était le plus grand artiste de nom à monter sur scène dans le cadre de Le Grand Prix d’Arabie saoudite, qui a vu Lewis Hamilton gagner avant la dernière course de la saison de Formule 1.

La pop star canadienne n’a pas commenté la pression du public entourant sa performance et lui demande d’annuler le spectacle. Quelques semaines avant son émission en Arabie saoudite, la fiancée du critique saoudien assassiné Jamal Khashoggi rejoint un chœur de voix l’exhortant à ne pas se produire à la course de F1 du royaume.

Dans une lettre ouverte publiée par le Washington Post, Hatice Cengiz avait exhorté la mégastar à annuler sa performance pour « envoyer un message puissant au monde que votre nom et votre talent ne seront pas utilisés pour restaurer la réputation d’un régime qui tue ses détracteurs. » Elle a noté que la décision d’accueillir la course de F1 et d’inviter une star comme Bieber « vient directement » du prince héritier.

Mais comme d’autres stars, comme Mariah Carey en 2019, Bieber a quand même joué devant des fans excités. On ne sait pas combien les célébrités ont été payées pour leurs apparitions dans le royaume. Les jeunes Saoudiens sont les principaux participants à ces concerts, profitant des nouveaux changements sociaux du pays.

Le prince Mohammed a assisté à la course de F1 et les réseaux sociaux l’ont montré en train de prendre des selfies avec de jeunes Saoudiens qui faisaient la queue pour rencontrer le puissant héritier du trône. La course de F1 a marqué la première fois que le royaume accueille le premier événement sportif, bien qu’il ait accueilli le course de Formule-E moins connue et autres événements sportifs des années passées dans le but de rehausser le profil du pays en tant que destination touristique.

Au moment du meurtre de Khashoggi fin 2018, le prince héritier était félicité pour avoir transformé la vie de nombreuses personnes à l’intérieur du pays. Khashoggi, quant à lui, écrivait des articles pour le Washington Post attirant l’attention sur les mesures impétueuses du prince en matière de politique étrangère et sur la répression simultanée des militants et des critiques perçus, notamment des militants des droits des femmes, des écrivains, des religieux et des économistes.

Khashoggi a été tué par une équipe d’agents saoudiens qui travaillaient pour le prince héritier lors d’une visite au consulat saoudien à Istanbul pour obtenir des papiers pour épouser sa fiancée turque.

Une évaluation du renseignement américain rendue publique sous le président Joe Biden a déterminé que le prince héritier avait approuvé l’opération. Le prince Mohammed a affirmé qu’il n’avait aucune connaissance préalable de l’opération.

Le concert de Bieber en Arabie saoudite intervient peu de temps avant qu’il n’ouvre une tournée mondiale l’année prochaine. La tournée est promue par Live Nation, la société propriétaire de Ticketmaster. Le fonds souverain d’État saoudien — dirigé par le prince Mohammed — figure parmi les plus grands détenteurs institutionnels de Live Nation, avec une participation d’une valeur d’environ 1,4 milliard de dollars.

