Justin Bieber se produit avec Don Toliver, Hailey Bieber danse et applaudit

Justin Bieber revenir sur scène… jouer aux côtés d’un copain Don Toliver — pendant que sa femme Hailey l’a soutenu de la foule.

La pop star est montée sur scène lors du spectacle de DT à Los Angeles samedi soir… en chantant et en dansant. Il y avait quelques acclamations dans la foule et de nombreuses caméras filmaient la star qui ne joue plus autant qu’avant.



Les vidéos publiées sur IG par Hailey capturent également sa réaction lorsque son homme revient sur scène… dansant sur les morceaux de Toliver alors qu’il était assis assez loin de la scène dans ce qui semble être une sorte de zone VIP.





Juste Hailey et Justin à l’événement, pour autant que nous sachions… leur fils Jack, âgé de deux mois, n’a pas semblé avoir assisté au concert bruyant et bondé avec maman et papa.

Justin posté à propos du nouvel ajout à leur famille peu de temps après l’avoir ramené à la maison… en prenant une photo de son petit pied et en la légendant « BIENVENUE À LA MAISON ».

JB et HB passent pas mal de temps à la maison, pour autant que nous sachions… et Justin ne joue plus vraiment beaucoup de toute façon puisqu’il devait le faire. arrêter de tourner après son diagnostic du syndrome de Ramsay Hunt.