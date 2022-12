Justin Bieber s’approche d’un accord pour vendre un catalogue de musique pour 200 millions de dollars: rapport – National

Justin Bieber aurait Intentions vendre son catalogue de musique à hauteur de 200 millions de dollars.

Selon le Wall Street Journal, qui a d’abord rendu compte de l’accord présumé, le catalogue de Bieber est susceptibles de vendre les droits de Hipgnosis Songs Capital soutenu par Blackstone dans les prochains jours. L’acquisition n’est pas encore finalisée.

L’accord de 200 millions de dollars – qui serait la plus grande acquisition de droits musicaux de Hipgnosis à ce jour – inclurait les parts de Bieber de son catalogue d’édition et de musique enregistrée (tous en dollars américains).

Lire la suite: Lire la suite Justin Bieber demande aux fans de ne pas acheter de produits “poubelles” chez H&M

Bieber et Hipgnosis n’ont pas encore commenté publiquement l’accord annoncé.

Depuis 2010, Bieber, 28 ans, a sorti six albums et de nombreux singles mettant en vedette certains des plus grands artistes de l’industrie musicale. L’accord potentiel avec Hipgnosis inclurait les plus grands succès de Bieber comme Bébé, Despacito et Aime toi toi-même.

L’histoire continue sous la publicité

Il est normalement rare que les entreprises achètent des catalogues d’artistes plus récents, mais Hipgnosis a pris l’habitude de cette pratique non conventionnelle. Au cours des dernières années, la société a acheté des droits musicaux pour Justin Timberlake, Jack Antonoff, Marc Ronson et Timbaland.

À la mode maintenant Les soins de santé peuvent-ils résister à une nouvelle variante du COVID-19 ? L’OMS craint alors que la Chine voit les cas monter en flèche

Un homme de Terre-Neuve rentrait de Toronto en voiture après l’annulation de son vol À la mode maintenant Un employé de Walmart de 82 ans peut désormais prendre sa retraite grâce à la généreuse campagne GoFundMe

Liquide de dégivrage d’avion inefficace en dessous de -29 C : WestJet, aéroport de Calgary

Malgré le paiement potentiel, l’année n’a pas été facile pour Bieber.

En juin, le chanteur a reporté une partie de sa tournée mondiale Justice après avoir reçu un diagnostic de syndrome de Ramsay Hunt, qui a temporairement paralysé la moitié de son visage. La tournée était initialement prévue pour 2020 mais a dû être retardée plusieurs fois en raison du COVID-19 et de la santé de Bieber.

On ne sait pas si l’état de santé actuel de Bieber a quelque chose à voir avec cet accord potentiel.

Lire la suite:





2:22

Justin Bieber révèle qu’il souffre de paralysie faciale à la suite du syndrome de Ramsay Hunt



Le marché du catalogue musical pointu en 2020, selon Variety.

L’histoire continue sous la publicité

Cette année-là, Bob Dylan a vendu l’intégralité de son catalogue de 60 ans à Universal Music Publishing Group pour un montant estimé à 300 millions de dollars. Bruce Springsteen aurait également vendu ses droits musicaux à Sony pour environ 500 millions de dollars.