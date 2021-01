Au fil des ans, Justin s’est appuyé sur sa famille, ses amis et sa foi pour le confort et a également trouvé l’amour: en 2018, il s’est marié Hailey Bieber, des mois après une histoire d’amour de courte durée avec une petite amie encore et encore Selena Gomez. Un an plus tard, il a révélé qu’il luttait contre la dépression. dans le documentaire YouTube 2020 Justin Bieber: Saisons, il a davantage parlé de sa santé mentale et d’autres difficultés, admettant qu’il était toxicomane quand il était plus jeune.

« Il fut un temps où je sirotais du Lean, je prenais des pilules, je faisais Molly, vous savez, des champignons, tout », a déclaré Justin dans le documentaire. « C’était juste une évasion pour moi. J’étais juste jeune, tu sais, comme tout le monde dans l’industrie et les gens dans le monde qui expérimentent et font, tu sais, des choses tout à fait normales en grandissant. »

Il a poursuivi: « Mais mon expérience s’est déroulée devant les caméras et j’avais un niveau d’exposition et de personnes différent et, par exemple, j’avais beaucoup d’argent et beaucoup de choses. Donc, vous avez tous ces gens autour de moi, en quelque sorte. s’accrochant, voulant des trucs de moi, sachant que, genre, je vivais ce style de vie qu’ils voulaient aussi vivre – boire, fumer. «

Pendant ce temps, la carrière musicale de Justin a continué de s’épanouir avec la sortie de son dernier album, Changements, en février 2020. L’automne dernier, il a donné sa première performance solo, sur Saturday Night Live, depuis l’annulation de sa tournée Purpose.