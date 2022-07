Justin Bieber reprendra la tournée «Justice» après une paralysie faciale due au diagnostic du syndrome de Ramsay Hunt

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Justin Bieber repart en tournée.

Bieber, 28 ans, reprendra la tournée “Justice” le 31 juillet, a confirmé un représentant de la pop star à Variety.

L’interprète de “Sorry” se produira au Lucca Summer Festival en Italie puis voyagera dans toute l’Europe avant de se diriger vers l’Afrique du Sud, le Moyen-Orient, l’Asie, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Les dates apparaissent sur le site Web de la tournée de Bieber.

HAILEY BEIBER ET JUSTIN BIEBER RETOURNENT DE VACANCES AUX BAHAMAS APRÈS LE DIAGNOSTIC DU SYNDROME DE CHASSE RAMSAY DU CHANTEUR

Un représentant de Bieber n’a pas répondu à la demande immédiate de commentaires de Fox News Digital.

Bieber a révélé son diagnostic de syndrome de Ramsay Hunt le 10 juin via Instagram après avoir annulé plusieurs concerts. L’interprète de “Peaches” a mis en ligne une vidéo montrant qu’un côté de son visage était paralysé.

Le syndrome de Ramsay Hunt “survient lorsqu’une épidémie de zona affecte le nerf facial près de l’une de vos oreilles”, selon la clinique Mayo.

Le virus peut provoquer une paralysie faciale et une perte auditive.

“Je vais aller mieux, et je suis faire tous ces exercices du visage pour que mon visage redevienne normal”, avait-il déclaré à l’époque. “Cela redeviendra normal, il est juste temps. Nous ne savons pas combien de temps cela prendra. Ça va être correct.”

L’épouse de Bieber, Hailey, a ensuite fait le point sur la santé de Justin tout en faisant la promotion de sa ligne de soins de la peau, Rhode, sur “Good Morning America”.

“Il va très bien”, a-t-elle déclaré.

“Il s’améliore chaque jour. Il se sent beaucoup mieux, et évidemment c’était juste une situation très effrayante et aléatoire, mais il ira tout à fait bien. Je suis juste reconnaissant qu’il aille bien.”