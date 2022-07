Justin Bieber reprend sa tournée après une crise médicale

Justin Bieber reprendra sa tournée après avoir reçu un diagnostic de maladie qui l’a laissé avec une paralysie faciale partielle.

“Justin Bieber REPREND LA TOURNÉE MONDIALE !!!” AEG Presents UK a tweeté Lundi.

“Commencer une série de festivals européens en Italie le 31 juillet, puis continuer à travers l’Amérique du Sud, l’Afrique du Sud, le Moyen-Orient, l’Asie, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, puis revenir en Europe en 2023”, indique le tweet. “Les détails des émissions américaines reportées seront bientôt disponibles !”

Le représentant de Bieber a confirmé la nouvelle à Variety.

Le mois dernier, le chanteur a annoncé qu’il suspendait sa tournée en raison du syndrome de Ramsay Hunt, qui l’empêchait de bouger la moitié de son visage.

“C’est à cause de ce virus qui attaque le nerf de mon oreille et mes nerfs faciaux et qui a provoqué la paralysie de mon visage”, a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur son compte Instagram vérifié. “Comme vous pouvez le voir, cet œil ne clignote pas. Je ne peux pas sourire de ce côté de mon visage, cette narine ne bouge pas. Il y a donc une paralysie complète de ce côté de mon visage.”

Il a ensuite offert une mise à jour sur la façon dont il allait avec le syndrome neurologique rare, causé par le même virus qui peut causer la varicelle et le zona.

“Chaque jour s’est amélioré et à travers tout l’inconfort, j’ai trouvé du réconfort en celui qui m’a conçu et qui me connaît”, a-t-il déclaré.

CNN a contacté les représentants de Bieber pour commentaires.