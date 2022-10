Justin Bieber reporte toute sa tournée mondiale – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Robb Cohen/Invision/AP/Shutterstock

Justin Bieber a reporté son Justice World Tour dans un avenir prévisible. Le 6 octobre, la page Instagram officielle du hitmaker “Purpose” de 28 ans a annoncé que “la tournée mondiale de la justice s’est terminée avec Rock in Rio” et que “toutes les dates restantes de sa tournée mondiale sont reportées à l’année prochaine. ” Justin n’a pas personnellement parlé de la question au moment d’écrire ces lignes.

Plus à propos Justin Bieber

Le Justice World Tour a débuté à San Diego, en Californie, en février et devait se dérouler jusqu’au 25 mars 2023 et se terminer en Pologne. Toutes les dates jusqu’au 25 mars – pas seulement les spectacles en 2022 – sont affectées par cette annonce. Le rapport indique que les détenteurs de billets “devraient attendre d’autres informations sur les dates, les lieux et les villes au fur et à mesure que les mises à jour seront disponibles”.

La nouvelle de la tournée est arrivée exactement un mois après que Justin a annoncé qu’il avait besoin d’une pause dans sa tournée pour soigner son esprit et son corps après sa performance Rock in Rio. “Plus tôt cette année, j’ai rendu public mon combat contre le syndrome de Ramsay-Hunt, où mon visage était partiellement paralysé. À cause de cette maladie, je n’ai pas pu terminer l’étape nord-américaine de la tournée Justice », a-t-il commencé dans sa déclaration, qui a été publiée sur son histoire Instagram et peut être vue ci-dessous. “Après m’être reposé et avoir consulté mes médecins, ma famille et mon équipe, je suis allé en Europe dans le but de poursuivre la tournée. J’ai donné six spectacles en direct, mais cela m’a beaucoup coûté. Le week-end dernier, j’ai joué au Rock in Rio et j’ai donné tout ce que j’avais aux Brésiliens.

“Après être descendu de la scène, l’épuisement m’a dépassé et j’ai réalisé que je devais faire de ma santé la priorité en ce moment. Je vais donc faire une pause dans mes tournées pour le moment. Ça va aller, mais j’ai besoin de temps pour me reposer et aller mieux », a-t-il poursuivi. “J’ai été si fier de présenter ce spectacle et notre message de justice au monde. Merci pour vos prières et votre soutien tout au long de tout cela. Je vous aime tous passionnément !

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Comme mentionné ci-dessus, Justin avait auparavant dû reporter sa tournée en raison de son diagnostic de syndrome de Ramsay-Hunt début juin. Il a d’abord dit qu’il ne savait pas combien de temps il devrait arrêter de jouer, mais une publication sur la page Instagram officielle de sa tournée a confirmé que le chanteur se rétablirait pour le reste de juin et la majeure partie de juillet. “À la lumière du rétablissement en cours de Justin, les autres spectacles de la US Justice Tour prévus pour juin et début juillet seront reportés”, indique le communiqué officiel. “Justin continue de recevoir les meilleurs soins médicaux possibles, est optimiste quant à son rétablissement et a hâte de reprendre la route et de se produire pour ses fans à l’étranger plus tard cet été.”

La pop star canadienne a travaillé avec son équipe médicale pour retrouver du mouvement dans son visage et s’assurer qu’il était en assez bonne santé pour retourner sur scène, ce qu’il a finalement fait fin juillet.

Lien connexe Lié: Chronologie de la romance de Justin et Hailey Bieber : de l’amitié aux rencontres et au mariage

Justin devait initialement faire une tournée en 2020 pour soutenir son Changements album, mais il a été reporté en raison de la pandémie de coronavirus. Sa tournée actuelle comprend des chansons des deux années 2020 Changements et 2021 Justice. Au moment de l’annulation de sa tournée initiale, une personne proche du chanteur a révélé que lui et sa femme, Hailey Bieber, 25 ans, étaient ravis de partir en tournée pour la première fois ensemble. “Justin et Hailey étaient tous les deux très excités pour cette tournée, donc devoir tout mettre en attente est évidemment un coup dur. Ils ont retardé cet appel aussi longtemps qu’ils le pouvaient, mais il est arrivé à un point où il n’y avait tout simplement pas d’autre choix – la santé passe avant tout », ont-ils déclaré. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT.

Hailey était aux côtés de Justin lorsqu’il est revenu à son Justice Tour après sa bataille avec Ramsay Hunt. “Une chose dont je suis certaine, c’est que vous ne pouvez pas retenir ce type”, a-t-elle écrit à côté d’une vidéo de lui en train de jouer.