Justin Bieber reporte les dates restantes de sa tournée mondiale et partage un revers de santé – National

Justin Bieber reporte le reste de son tour du monde actuel

Dans une publication sur ses histoires Instagram mardi, le chanteur de 28 ans a révélé qu’il faisait face à un épuisement sévère en essayant de se remettre de son Tournée mondiale de la justice et décrit l’expérience comme ayant pris “un vrai péage” sur lui.

“Plus tôt cette année, j’ai rendu public mon combat contre le syndrome de Ramsay-Hunt, où mon visage était partiellement paralysé. À cause de cette maladie, je n’ai pas pu terminer l’étape nord-américaine du Justice Tour », a partagé la star canadienne, faisant référence à sa décision plus tôt cet été de reporter un certain nombre de spectacles, dont un à Toronto.

Justin Bieber a partagé avec les fans qu’il reporterait le reste de ses dates de tournée mondiale de justice pour se concentrer sur sa santé.

“Après m’être reposé et avoir consulté des médecins, ma famille et mon équipe, je suis allé en Europe dans le but de poursuivre la tournée. J’ai donné six spectacles en direct, mais cela m’a beaucoup coûté », a-t-il écrit dans son dernier article.

Il a dit qu’il avait donné un spectacle à Rio de Janeiro pendant le week-end où il « avait tout donné », mais qu’il ne pouvait pas suivre les exigences physiques de la performance.

Plus tôt cet été, Bieber a révélé qu’il avait reçu un diagnostic de syndrome de Ramsay Hunt, une maladie neurologique rare. Il a partagé une vidéo montrant comment le virus avait paralysé la moitié de son visage.

“C’est à cause de ce virus qui attaque le nerf de mon oreille et mes nerfs faciaux et qui a provoqué la paralysie de mon visage”, avait-il déclaré à l’époque.

« Comme vous pouvez le voir, cet œil ne clignote pas. Je ne peux pas sourire de ce côté de mon visage. Cette narine ne bougera pas.

Il a pris quelques semaines de repos avant de se rendre en Europe pour reprendre la tournée.

Au total, 70 dates de la tournée ont été reportées jusqu'en mars de l'année prochaine. Bieber était censé se produire abondamment en Europe et en Asie, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Australie.

















