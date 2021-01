Justin Bieber semble avoir relancé son défi bizarre avec Tom Cruise alors qu’il semblait taquiner l’acteur dans son dernier message sur les réseaux sociaux.

La pop star de 26 ans avait mis au défi l’acteur de Mission Impossible de se battre en 2019 et bien qu’il soit revenu sur l’idée inhabituelle, Justin semble y être encore une fois.

S’adressant aux médias sociaux samedi, le hitmaker de Baby a partagé une image de son dernier clip vidéo mettant en vedette la star aux seins nus dans un ring de boxe.

À côté de l’image en noir et blanc tirée de sa piste, Anyone, Justin a ajouté une légende cryptique qui semblait attiser à nouveau le défi inhabituel du couple.

« Tom Cruise porte un toast », a écrit Justin à côté du cliché qu’il a partagé avec ses 156 millions d’abonnés Instagram.

Les amis et les fans de Justin ont rapidement repéré la légende et se sont rendus dans la section des commentaires pour partager leurs pensées.

« PAS CECI ENCORE », a écrit un adepte.

« Tom doit faire attention, » écrivit une seconde.

Un troisième a écrit: « Tom Cruise voyant Justin l’appeler à nouveau. »







(Image: Getty Images Amérique du Nord)



Le dernier commentaire de Justin sur les réseaux sociaux intervient plus d’un an et demi après que le chanteur ait défié Tom Cruise de se battre sur les réseaux sociaux.

À l’époque, Justin a envoyé Twitter en effondrement lorsqu’il a écrit le message surprenant.

«Je veux défier Tom Cruise de se battre dans l’octogone. Tom si vous ne prenez pas ce combat, vous avez peur et vous ne le vivrez jamais. Qui est prêt à vous battre? @danawhite? »Écrivait Justin à l’époque.

Le tweet bizarre a rapidement gagné du terrain, avec même Conor McGregor proposant d’accueillir le match.







(Image: AFP via Getty Images)







(Image: Getty Images)



Cependant, peu de temps après la cascade, Justin est revenu sur l’idée et a révélé à TMZ qu’il ne plaisantait en fait que sur le défi.

Lors d’une interview impromptue avec TMZ en 2019, Bieber a déclaré qu’il « ne faisait que plaisanter » et qu’il « était juste au hasard ».

« Je suis à peu près sûr que Tom me cognerait le cul dans le combat. Je devrais me mettre en forme, » ajouta Justin à l’époque.

« Il est hors de ma catégorie de poids. Il a la force de ce père. Je t’aime Tommy. »

