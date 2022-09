Justin Bieber prend une “pause de tournée” et interrompt sa tournée mondiale

La superstar de la pop canadienne Justin Bieber a interrompu le reste de sa tournée mondiale dans la foulée de son récent diagnostic de syndrome de Ramsay Hunt, invoquant l’épuisement après ses performances au Brésil.

Bieber avait initialement annulé le reste de ses émissions nord-américaines, dont deux concerts à Toronto, en raison de son diagnostic. Dans une vidéo, il a expliqué que la maladie avait provoqué une paralysie faciale partielle, affectant les nerfs de son oreille et de son visage.

Il a ensuite repris le tour du monde en Europe le 31 juillet en Italie.

Le natif de Stratford, en Ontario, a posté sur Instagram mardi, affirmant qu’il devait “faire de sa santé une priorité” après avoir joué six émissions sur son Justice tour du monde.

“J’ai donné six spectacles en direct et cela m’a pris une vraie tournée”, a lu l’histoire d’Instagram. « Je vais faire une pause dans mes tournées pour le moment. Ça va aller, mais j’ai besoin de temps pour me reposer et aller mieux.

Il a remercié ses partisans dans le message, ajoutant: “J’ai été si fier d’apporter ce spectacle et notre message de justice au monde.”

La tournée devait visiter l’Amérique du Sud, l’Afrique du Sud, le Moyen-Orient, l’Asie, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Son dernier concert a été donné au Brésil Rock à Rio pendant le weekend.

On ne sait pas s’il envisage de reprendre la tournée à un moment donné. Il restait près de 70 spectacles à jouer et devait se terminer le 25 mars.

Selon la ressource du système de santé Mount Sinai de New York, le syndrome de Ramsay Hunt est une éruption cutanée douloureuse observée principalement chez les adultes qui survient lorsque le virus varicelle-zona infecte un nerf dans la tête. C’est le même virus qui cause la varicelle et le zona.

La récupération peut prendre quelques semaines ou plus si les dommages sont plus graves.

Avec des fichiers de Lucas Casaletto