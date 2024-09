Justin Bieber « perturbé » par les accusations cinglantes contre Diddy

Contenu de l’article

Combs, 54 ans, est en détention fédérale depuis son arrestation lundi soir dans un hôtel de Manhattan après que la police l’a accusé de trafic sexuel, complot de racket et transport à des fins de prostitution.

Selon l’acte d’accusation, Combs est accusé d’avoir utilisé son « pouvoir et son prestige » pour inciter des victimes féminines et des travailleurs du sexe masculins à se livrer à des performances sexuelles élaborées et sous l’effet de drogues, appelées « Freak Offs », que le rappeur organisait, auxquelles il participait et qu’il enregistrait souvent en vidéo. Les événements duraient parfois plusieurs jours et Combs et ses victimes recevaient souvent des perfusions intraveineuses pour récupérer, selon l’acte d’accusation.

« Il a utilisé les enregistrements embarrassants et sensibles qu’il a faits des ‘Freak Offs’ comme garantie contre les victimes, et l’acte d’accusation allègue qu’il a maintenu le contrôle sur les victimes de plusieurs manières, notamment en leur donnant de la drogue, en leur donnant et en menaçant de leur retirer un soutien financier ou un logement, en leur promettant des opportunités de carrière, en surveillant leurs allées et venues et même en dictant leur apparence physique », a déclaré le procureur américain Damian Williams.