Justin Bieber passe au second plan alors que son épouse Hailey vend une marque de beauté

La pop star Justin Bieber s’éloigne des feux de la rampe alors que sa femme mannequin Hailey Bieber continue de vanter sa lucrative marque de beauté, Rhode.

Faisant office d’ombre d’Hailey à New York cette semaine lors d’apparitions et d’interviews pour sa dernière gamme de soins de la peau, Bieber a fait profil bas en portant une fermeture éclair, un short et des Crocs jaune vif.

La tenue vestimentaire de Bieber contrastait fortement avec celle d’Hailey, qui mettait en valeur sa silhouette dans une robe courte rouge sans bretelles et des talons. Elle portait également un énorme collier « B » autour du cou.

En partenariat avec Krispy Kreme et inspirée par son beignet glacé à la fraise, Hailey a sorti une nouvelle saveur de son très convoité traitement peptidique pour les lèvres.

Bieber, qui n’avait pas posté sur les réseaux sociaux depuis trois mois, est revenu sur Instagram pour promouvoir la collaboration de sa femme, partageant des photos de son nouveau produit et de leur visite ultérieure dans un magasin Krispy Kreme.

Le chanteur de « Love Yourself » a également dévoilé un sweat-shirt déchiré avec le nom de sa femme affiché dessus sur une photo montrant le mannequin regardant son mari. Le couple était accompagné de leurs deux chiens, Piggy Lou et Oscar.

Bieber a également été photographié en train d’escorter soigneusement sa femme dans un hélicoptère, plaçant sa main sur son dos alors qu’ils sortaient de la ville.

La marque de Hailey, Rhode, un hommage à son deuxième prénom (elle s’appelait Hailey Baldwin avant son mariage avec Justin), lancée l’été dernier et a connu un succès immédiat, générant une telle demande qu’une liste d’attente pour les produits a été ouverte. L’entreprise propose cinq produits distincts.

« Je pense qu’il serait très facile pour moi d’approuver quelque chose qui est parfait à 95 % et d’être d’accord avec les 95 au lieu d’attendre que ce soit à 100 % « , a déclaré Hailey à Forbes à propos de son implication dans l’entreprise. « Ce que j’apprends, c’est que la qualité de cette marque est vraiment très importante pour moi.

« Je pense que ce serait vraiment génial », a-t-elle ajouté, « si les gens aiment la marque simplement parce qu’ils aiment le produit », et non à cause de la famille dans laquelle elle est née ou de la star qu’elle a épousée.