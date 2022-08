Justin Bieber partage une vidéo virale de Desi Man jouant de la batterie avec passion à Jagrata

Une vidéo d’un batteur indien se produisant dans un Jagrata a maintenant attiré l’attention de la pop star canadienne Justin Bieber. Lundi, le chanteur de Peaches s’est rendu sur Instagram pour partager la vidéo désormais virale d’un Jagrata. Ce qui a attiré l’attention du musicien, c’est le batteur anonyme, qui a volé la vedette avec son style décalé de jouer de l’instrument.

L’homme a l’air tellement absorbé pendant le Jagran qu’il saute littéralement plusieurs fois en jouant de la batterie avant de préparer tous les fidèles pour un crescendo. La vidéo, qui a pris d’assaut Internet, a également fini par intriguer Justin Bieber. Le chanteur de Sorry a absolument adoré le style de l’anonyme et il a également tagué un de ses amis batteur pour recréer l’ambiance de l’homme sur la scène de ses concerts.

Tout en partageant la vidéo virale sur sa story Instagram, Justin Bieber a écrit : “Devon Taylor, je m’attends à ce que tu fasses ce prochain show”. Regardez la vidéo virale ci-dessous :

Un barrage d’internautes a réagi au clip viral. Un fan de Bieber a demandé : “Combien d’entre vous ont été redirigés ici après avoir regardé l’histoire de Justin Bieber ?” tandis qu’un autre a dit: “Besoin de ce genre d’énergie”. Un autre utilisateur a ajouté une anecdote amusante au clip et a commenté : “Quand vous sautez des sauts avec écart dans la salle de sport, mais que l’entraîneur a dit que c’était important.” Rejoignant le train en marche, un autre a déclaré: “L’homme soit comme -” entraînement bhi krna hai, yeh bhi boht jaroori hai “.” Le clip indien viral a recueilli plus de 8 000 vues sur l’application de partage de photos.

Cela survient quelques mois seulement avant que Justin Bieber n’apporte sa tournée Justice en Inde. Il a déjà dû annuler quelques spectacles en raison du syndrome de Ramsay Hunt. Dans une mise au point sur la santé publiée par le chanteur, il a déclaré que le mouvement d’un côté de son visage avait été complètement paralysé.

“C’est à cause de ce virus qui attaque le nerf de mon oreille et mes nerfs faciaux et qui a provoqué la paralysie de mon visage. Comme vous pouvez le voir, cet œil ne clignote pas. Je ne peux pas sourire de ce côté de mon visage. Cette narine ne bougera pas. Il y a donc une paralysie complète de ce côté de mon visage », a-t-il déclaré.

Le concert de Justin en Inde aura lieu au stade Jawaharlal Nehru (stade JLN) à New Delhi le 18 octobre.

