Justin Bieber partage de nouvelles photos du baby bump de sa femme Hailey pendant ses vacances au Japon

Justin Bieber et femme Hailey Bieber passent du bon temps ensemble avant d’accueillir leur premier enfant, et la chanteuse partage de nouvelles photos de le baby bump naissant de sa femme.

Le couple a profité de vacances à Kyoto et Justin s’est rendu sur Instagram jeudi pour publier quelques photos du voyage.

Sur plusieurs des photos du diaporama, Hailey porte un blazer noir, déboutonné autour de son abdomen pour montrer son ventre.

Les futurs parents sont également équipés d’un PDA sur les photos, car ils ont profité de leur quasi-babymoon avec style.

Le couple de longue date a annoncé pour la première fois le 9 mai que ils attendent leur premier enfantavec une jolie vidéo présentant leur cérémonie de renouvellement de vœux à Hawaï – où le baby bump de Hailey était clairement visible.

Hailey n’a pas partagé l’état d’avancement de sa grossesse, mais un représentant de la future maman dit à ET qu’elle est enceinte de six mois.

« Hailey et Justin sont ravis d’attendre un bébé ensemble », a déclaré une source à ET à la suite de l’annonce. « Ils le souhaitent depuis longtemps et ont hâte d’agrandir leur famille et de mettre un enfant au monde. »

La source a ajouté que Justin et Hailey « sont unis et sont sur la même longueur d’onde en matière de parentalité ».

Justin Bieber avec sa mère, Pattie Mallette, et sa femme Hailey Bieber lors de la première de YouTube Originals « Justin Bieber : Seasons » à Los Angeles en janvier 2020. – Kevin Mazur/Getty Images pour YouTube Originals

Après que le couple — qui s’est marié lors d’une somptueuse cérémonie en septembre 2019 — ait partagé l’heureuse nouvelle, la mère de Justin, Pattie Malletteétait enfin capable pour célébrer publiquement cet événement capital.

« Alors, j’attendais ce jour, et maintenant qu’ils l’ont partagé, je peux enfin célébrer avec vous tous et dire : Oh mon Dieu ! Je vais être grand-mère ! Oh mon Dieu ! » Pattie a déclaré dans une vidéo qu’elle a partagée sur la plateforme.

« Justin et Hailey, vous allez être les meilleurs parents de tous les temps », a poursuivi Pattie avant de déclarer : « Je suis tellement excitée ! »

