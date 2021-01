Justin Bieber nie être connecté à l’église de Hillsong, après son pasteur Carl Lentz a été limogé en novembre pour «échecs moraux». Lentz a avoué plus tard avoir trompé sa femme.

Le lundi 4 janvier, Bieber a clairement indiqué qu’il n’était plus affilié à l’église des célébrités basée en Australie. Sur sa story Instagram, le chanteur de « Holy » a partagé ce qu’il a appelé un article de « fake news » de Page six qui prétendait en décembre qu’il étudiait pour devenir ministre à Hillsong.

Bieber a écrit: « JE N’ÉTUDIANT PAS À ÊTRE MINISTRE OU QUELQUE CHOSE MÊME APPROCHE DE CELA. N’AI AUCUN DÉSIR POUR CELA. »

Il est allé plus loin et a expliqué: «BTW HILLSONG N’EST PAS MON ÉGLISE», ajoutant: «PAR CLARTÉ, JE FAIS PARTIE DE L’ÉGLISE». L’organisation de Beverly Hills a également aurait été fréquenté par des chanteurs Selena Gomez et Ciara.

Bieber a développé sa philosophie sur l’église et la religion en affichant: « L’église n’est pas un endroit. Nous sommes l’église. Nous n’avons pas besoin d’un bâtiment pour nous connecter avec Dieu. Dieu est avec nous où que nous soyons. »