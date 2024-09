Justin Bieber « n’est pas intéressé » à parler de Diddy après son arrestation ; il est « conscient » mais concentré sur…

Justin Bieber garde ses distances avec son ami de longue date et collaborateur musical, Sean « Diddy » Combs, suite à la récente arrestation de ce dernier pour trafic sexuel et agression sexuelle. Malgré les rapports suggérant que la pop star, qui a rencontré le magnat de la musique à un très jeune âge, est « profondément perturbée » par la gravité des allégations contre son ancien mentor, Bieber aurait choisi de donner la priorité à sa famille et à sa vie personnelle, en se concentrant sur sa femme, Hailey Bieber, et leur fils nouveau-né. Dans une vidéo vieille de trois ans, Diddy semble fouiller Justin Bieber pour vérifier la présence d’un fil. La vidéo est redevenue virale après que la Sécurité intérieure a effectué une descente dans ses maisons de Los Angeles et de Miami à la suite de plusieurs allégations d’agression sexuelle.

Justin Bieber « ne se concentre pas » sur Diddy

« Il est au courant de l’arrestation de Diddy et des allégations », a déclaré une source à PEOPLE, faisant référence à l’arrestation du rappeur en disgrâce le 16 septembre pour des accusations liées au trafic sexuel, au racket et à d’autres accusations, y compris ses prétendues « folies ». « Ce n’est pas quelque chose sur lequel Justin veut se concentrer », a ajouté la source.

Le nom du chanteur de Baby est réapparu à plusieurs reprises depuis que les allégations explosives contre Diddy ont commencé à émerger. Usher et Bieber ont tous deux passé beaucoup de temps avec le producteur de Bad Boy Records au début de leur carrière et étaient considérés comme des amis proches. Cependant, de vieilles vidéos montrent que Bieber s’éloigne progressivement de Diddy, ce qui conduit de nombreux fans à spéculer qu’il pourrait avoir été l’une des victimes de Diddy.

Alors que Diddy est toujours en prison à Brooklyn et attend d’être libéré sous caution, la pression publique s’accentue sur les célébrités pour qu’elles dénoncent son passé troublant. Des personnalités telles que Bieber, Ashton Kutcher, Usher et l’ex-petite amie de Diddy, Jennifer Lopez, ont toutes été invitées à s’exprimer sur la situation.

Justin Bieber se concentre sur sa « femme et son enfant »

Bieber est récemment devenu père lorsque sa femme, Hailey, a donné naissance à leur premier enfant, Jack Blues Bieber, en août. Selon une source, l’interprète de « Baby » profite de la vie dans « une bulle de bonheur » depuis la naissance de leur fils le mois dernier.

« Il veut juste se concentrer sur le fait d’être un bon père et un bon mari », a partagé la source.

Justin, 30 ans, et Hailey, 27 ans, qui se sont mariés en 2018, ont ouvertement célébré leur paternité sur Instagram depuis l’arrivée de Jack. Plus tôt, des sources ont mentionné que Justin était pleinement impliqué dans le bien-être de Hailey et dans les routines de soins de jour et de nuit du bébé Jack, embrassant pleinement la paternité.

Dans son dernier podcast, l’animatrice de talk-show Megyn Kelly a appelé Justin Bieber à « s’exprimer ». « Justin Bieber… ils n’ont pas mentionné son nom dans tout ça, mais Justin était très jeune quand il est entré dans le cercle de Diddy », a rappelé Megyn Kelly. « Il n’y a aucun doute, il a eu beaucoup de contacts avec ce type, et je pense qu’il devrait dire quelque chose. »

Diddy et Bieber

Le rappeur, 54 ans, est actuellement détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn. En plus des accusations initiales, les documents d’accusation du grand jury obtenus par PageSix ont révélé que le fondateur de Bad Boy Records est accusé d’avoir dirigé une « entreprise criminelle » impliquée dans le trafic sexuel, le travail forcé, l’enlèvement, l’incendie criminel, la corruption et l’obstruction à la justice. Malgré ces allégations, Combs a maintenu son innocence, plaidant non coupable.

Au cours de l’enquête, plusieurs vidéos montrant un jeune Justin Bieber avec le rappeur ont refait surface. Dans l’un des clips, Bieber, 15 ans, se tient à côté de Combs, les deux discutant de leurs activités de la journée. Une autre vidéo montre Combs se demandant pourquoi Bieber a pris ses distances alors que sa carrière décollait. Malgré cela, les deux ont de nouveau collaboré en 2023.