Justin Bieber « n’a pas confiance » car il est hanté par les fantômes du passé

Justin Bieber a du mal à faire confiance aux gens qui l’entourent – ​​et s’isole de ceux qui sont proches de lui depuis des décennies, ont indiqué des sources à Page Six.

Le jeune de 15 ans, devenu un phénomène mondial avec son hit « Baby », a aujourd’hui 30 ans, est marié et père d’un nouveau-né.

Mais les dernières apparitions publiques du chanteur ont inquiété ses fans et ses amis de longue date.

Les initiés disent que la star à l’air hanté – qui a été ouverte sur la consommation de substances, l’anxiété et la dépression, admettant qu’il avait déjà utilisé du Xanax pour faire face à la « honte » de sa promiscuité – se bat contre les fantômes de son passé.

Bieber avait l’air débraillé à son arrivée à l’église de Beverly Hills le mois dernier. NewsVosCélébrités / SplashNews.com

L’épouse Hailey Bieber a accompagné le chanteur à l’église. ShotbyNYP / BACKGRID

En effet, Bieber a été entraîné dans l’arrestation de Sean « Diddy » Combs alors que des vidéos inquiétantes ont refait surface, montrant le magnat de la musique en disgrâce faisant des apparitions à la télévision avec la star adolescente.

« Est-ce que je crois qu’il a été impliqué dans des conneries stupides ? Ouais », a déclaré à Page Six un initié de l’industrie, qui a travaillé avec l’équipe de Bieber pendant des années. «C’était un adolescent. Il était la plus grande pop star du monde. Tout le monde s’inquiétait pour lui et nous ne savions pas s’il y survivrait. Les gens profitaient de tout ce qu’il faisait.

Bieber avait l’air plus mince que d’habitude lors d’une promenade à New York en juin. Images du GC

Bieber et sa femme Hailey, alors enceinte, à New York en juin, semblaient habillés pour deux événements très différents. Images du GC

Mais une source musicale a déclaré que c’était une voie à double sens : « Justin a fait des choses vraiment folles et il a aliéné les gens autour de lui. Il ne leur fait pas confiance.

Aujourd’hui, l’amitié passée de Bieber avec Sean « Diddy » Combs – qui a comparu cette semaine devant un tribunal de Manhattan pour une audience relative à son arrestation pour racket, trafic sexuel et transport à des fins de prostitution – est sous surveillance, alors que d’étranges vidéos ont refait surface. magnat de la musique en disgrâce faisant des apparitions à la télévision avec la star alors adolescente.

Dans un clip, Combs, aux côtés de Bieber, 15 ans, dit à la caméra : « Il passe 48 heures avec Diddy, où nous traînons et ce que nous faisons, nous ne pouvons pas vraiment le divulguer. Mais c’est définitivement le rêve d’un jeune de 15 ans… pendant les prochaines 48 heures, il est avec moi et nous allons devenir complètement fous.

Une vidéo refaite à la surface montre Sean Combs avertissant Bieber de ne pas discuter des choses qu’il a faites avec « son grand frère Puff ». abc

Combs et Bieber ont posé avec Jimmy Kimmel après leur « Live ! apparition en février 2011. Contenu de divertissement général Disney via Getty Images

Quand les deux est apparu sur « Jimmy Kimmel Live! » en 2016, Combs s’est vanté de Bieber, 16 ans, « Il sait mieux que de parler des choses qu’il fait avec son grand frère Puff à la télévision nationale » – ajoutant: « Tout n’est pas pour tout le monde. »

Dans un autre clip, Combs est vu en train de tapoter Bieber – comme s’il cherchait un fil – avant de monter dans un vol privé.

Et dans une vidéo, Combs est vu dire au jeune« Vous ne m’appelez plus et ne traînez plus comme avant » – ce qu’une source juridique hollywoodienne a décrit à Page Six comme suit: « Diddy intimide essentiellement Justin. »

Combs semble fouiller Bieber, comme s’il cherchait un fil, avant de monter dans un jet, dans une vidéo récemment refaite. Justin Bieber/Instagram

Selon l’initié de l’industrie, « les membres de la famille sont inquiets pour Justin. On ne sait pas si Diddy aurait profité de Justin à l’époque, car sa famille était à proximité et son manager Scooter Braun se souciait vraiment de lui.

« Mais en disant cela, Justin a traversé une très mauvaise période, une phase très rebelle. »

À l’âge de 19 ans, son bus de tournée a été perquisitionné par les autorités suédoises qui ont découvert des drogues illégales non précisées et un pistolet paralysant. Quelques mois plus tard, Bieber a été repéré par des paparazzi qui se faufilaient hors d’un bordel de Rio de Janeiro après avoir passé trois heures à l’intérieur.

En janvier 2014, alors qu’il avait 20 ans, la police a perquisitionné le manoir de Bieber après qu’il ait été accusé d’avoir jeté des œufs sur la maison de son voisin à Calabasas, en Californie. Il n’a pas contesté le délit de vandalisme et a été condamné à payer 80 000 $ pour les dommages qu’il a causés.

Les deux hommes ont été vus en train de faire la fête lors d’une soirée Ciroc à Atlanta, en février 2014, alors que Bieber avait 19 ans. Combs tient une bouteille de champagne. FilmMagie

Deux semaines plus tard, il a été arrêté pour conduite en état d’ébriété, résistance à l’arrestation et conduite sans permis valide pour avoir couru dans les rues de Miami Beach dans une Lamborghini jaune.

Des tests ont ensuite montré du Xanax et de la marijuana dans son système ; alors que son taux d’alcool était inférieur à la limite légale, il n’avait pas encore l’âge légal pour boire. Il a finalement plaidé coupable à des accusations réduites de délit de conduite imprudente et de résistance à son arrestation et a reçu l’ordre de suivre des cours de gestion de la colère et de formation en état d’ébriété.

Sept ans plus tard, Bieber a publié une photo de lui sortant de prison en 2014, écrivant : « Je ne suis pas fier de là où j’en suis dans ma vie. J’étais blessé, malheureux, confus, en colère, induit en erreur [sic]incompris et en colère contre Dieu. Je portais aussi trop de cuir pour quelqu’un à Miami.

Bieber a fondu en larmes en 2020 en disant qu’il craignait pour la star adolescente Billie Eilish de vivre ce qu’il a fait dans l’industrie de la musique. Pomme Musique

En 2017, il lui a été interdit de visiter la Chine pour « mauvais comportement ». Cette même année, sa tournée de concerts est interrompue par un burn-out.

Braun a admis en 2018 qu’il y avait eu un moment où la fête de Bieber était si incontrôlable qu’il n’était pas sûr qu’il y parviendrait.

« Je pensais qu’il allait s’endormir une nuit et avoir tellement de conneries dans son système qu’il ne se réveillerait pas le lendemain matin », a déclaré Braun au podcast « The Red Pill » en 2018. « Il fut un temps où je le ferais. Je m’endormais presque tous les soirs, quand il avait l’argent pour s’enfuir de moi, et j’avais peur chaque nuit de le perdre.

Cette année-là, Bieber a épousé Hailey Baldwin après une relation de longue date avec Selena Gomez. Peu de temps après, le chanteur a révélé qu’il luttait contre la dépression.

Bieber a été arrêté pour conduite en état d’ébriété, résistance à l’arrestation et conduite sans permis valide à Miami en 2014. PA

Il a parlé de sa santé mentale et de ses problèmes de consommation de drogues dans le documentaire YouTube de 2020 « Justin Bieber : Seasons ».

« Il fut un temps où je sirotais du Lean [Codeine cough syrup and soda]je prenais des pilules, je prenais du Molly, vous savez, des champis, tout », a révélé Bieber. « C’était juste une évasion pour moi. »

Et le chanteur a pleuré devant la caméra en 2020 alors qu’il racontait à l’animateur d’Apple Music Zane Lowe qu’il voulait protéger la chanteuse Billie Eilishqui avait alors 18 ans.

« C’était dur pour moi d’être si jeune et d’être dans l’industrie sans savoir vers qui me tourner, et tout le monde me disait qu’il m’aimait et te tournait le dos en une seconde », a expliqué Bieber. «Je veux juste la protéger. Je ne veux pas qu’elle vive ce que j’ai vécu. Je ne souhaite cela à personne.

Bieber, vu ici comme un jeune adolescent, s’est séparé de son manager de longue date, Scooter Braun, bien qu’il soit toujours dirigé par son entreprise. Getty Images

Au plus bas, Bieber s’est tourné vers l’église de Hillsong et est devenu très proche du pasteur Carl Lentz, restant même avec lui et sa famille dans le New Jersey pendant de longues périodes.

Mais le chanteur a clairement indiqué qu’il n’était plus membre de Hillsong et, en avril 2021, il s’en est pris aux pasteurs qui laissaient la gloire leur monter à la tête.

« Je pense que tant de pasteurs se mettent sur ce piédestal », a déclaré Bieber à GQ, sans faire de référence directe à Hillsong ou à Lentz, qui, en 2020, a été licencié pour « des problèmes de leadership et des abus de confiance, ainsi qu’une récente révélation d’échecs moraux ». « Y compris les affaires, les allégations d’abus et une dépendance à Adderall.

« [It’s] En gros, l’église peut être entourée d’un homme, d’un pasteur, d’un homme, et c’est comme : « Ce type a cette relation ultime avec Dieu que nous voulons tous mais que nous ne pouvons pas avoir parce que nous ne sommes pas ce type. » » Bieber a déclaré à GQ. « Mais ce n’est pas la réalité. La réalité est que chaque être humain a le même accès à Dieu.

La mère du chanteur, Pattie Mailette, a toujours été proche de son fils. JEUX

Bieber est également proche de son père, Jeremy, et de ses jeunes frères et sœurs. jeremybieber/Instagram

Bieber est toujours fidèle à l’église et a été aperçu en train d’assister à un service religieux à Beverly Hills quelques jours après que sa femme, Hailey, ait donné naissance à leur fils, Jack Blues, en août.

La semaine dernière, les Bieber ont célébré leur cinquième anniversaire de mariage au restaurant Baltaire à Los Angeles – Bieber avait l’air décharné avec des lunettes de soleil et une casquette de camionneur.

La famille du chanteur serait amoureuse du bébé Jack, a déclaré la source du secteur, ajoutant : « Les gens essaient de profiter de Justin depuis longtemps. Nous ne voulons tout simplement pas que quoi que ce soit détourne de Jack et de sa vie maintenant.

Bieber a vendu les droits d’édition et les redevances d’artiste de son catalogue de chansons à la société d’investissement musical Hipgnosis, dans le cadre d’un accord évalué à un peu plus de 200 millions de dollars, en janvier 2023.

Bieber et sa femme Hailey aux Grammy Awards en avril 2022. CBS via Getty Images

Bieber avait l’air nettement plus décharné lorsqu’il est arrivé à l’aéroport de Mumbai en juillet avant une représentation privée. Varinder Chawla / MÉGA

« La plupart des superstars vendent l’intégralité de leur catalogue lorsqu’elles ont environ 60 ou 70 ans, on peut donc se demander pourquoi Justin a choisi de le faire maintenant. On m’a dit qu’il perdait son argent comme de l’eau », a déclaré à Page Six une source musicale haut placée proche de Bieber et de sa famille.

La fortune du chanteur est actuellement estimée à environ 285 millions de dollars, principalement grâce au contrat d’édition.

« Justin est vraiment un artiste unique dans une génération et cela se reflète et est reconnu par l’ampleur de cet accord », avait déclaré Braun à l’époque.

Le chanteur au Waldorf Astoria de Beverly Hills en août. Pap111 / SplashNews.com

Bieber, ici avec sa femme Hailey en juin, possède une fortune estimée à environ 285 millions de dollars. TheImageDirect.com

Bien que Braun ne gère plus Bieber et les deux sont rarement en contact, le chanteur est toujours signé dans sa compagnie, Hybe.

Bieber a repris ses finances en juin après s’être séparé de son chef d’entreprise de longue date, Lou Taylor, dont l’ancienne cliente Britney Spears l’a accusée de l’avoir poussée sous tutelle. Il engage ensuite le directeur financier de Johnny Depp, Edward White.

Taylor, qui dirige la société Tri Star, est également impliqué dans le conflit juridique de Combs. Son employé Robin Greenhill – qui travaillait auparavant comme assistant de Spears – a été désigné comme le comptable qui aurait supervisé les paiements de Combs aux travailleuses du sexe. C’est ce qu’affirme le producteur de musique Rodney « Lil Rod » Jones, qui a accusé Combs de l’avoir harcelé sexuellement, drogué et menacé.

Dans un communiqué, Combs a nié les accusations et a qualifié Jones de « menteur ».

Tous ces changements apportés par Bieber ont concerné son entourage.

« Les gens qui le côtoient depuis des années sont mécontents[decequiluiarrive »adéclarélasourcedel’industriemusicale«Ouiilsontgagnédel’argentgrâceàluimaisilsétaientfidèlesetmaintenantillesaéchangéscontredesgensquineleconnaissentpasIlestentourédenombreuxbéni-oui-oui-oui[aboutwhat’sgoingonwithhim”said themusicindustrysource “Yestheymademoneyfromhimbuttheywereloyalandnowhe’sswappedthemforpeoplewhodon’tknowhimHe’ssurroundedbyalotofyesmen”