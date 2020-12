La chorale du NHS est devenue des rivaux devenus croyants après avoir fait équipe avec Justin Bieber cinq ans après l’avoir battu à la première place de Noël.

La chorale de Lewisham et de Greenwich est devenue célèbre en 2015 après avoir décroché la première place de la superstar canadienne après avoir exhorté ses fans à les soutenir.

La chorale a maintenant ajouté leurs voix à une version spéciale de son morceau Holy dans le but de remporter un autre numéro un de Noël.

S’ils réussissent, les bénéfices seront partagés entre NHS Charities Together et l’organisme de bienfaisance NHS Trust local de la chorale.

La chanson au piano, qui présente également Chance the Rapper, se concentre sur les croyances chrétiennes de Bieber, 26 ans, et son amour pour sa femme modèle Hailey.

Les membres de la chorale ont enregistré la nouvelle version lors de sessions dans les célèbres studios Abbey Road.

Bieber a dit qu’il était « humilié » de travailler avec la chorale.

Il a déclaré: «C’est formidable d’être réuni avec la chorale de Lewisham et de Greenwich NHS, alors que nous partageons ensemble un morceau amusant de l’histoire des charts britanniques.

« Surtout en ces temps difficiles, je suis honoré de faire équipe avec eux pour un single caritatif qui profitera aux travailleurs du NHS en première ligne de cette pandémie et rendra hommage à leur dévouement incroyable. »

La membre de la chorale et sage-femme Lizzie Farrant, 39 ans, qui a été redéployée pendant la pandémie de COVID-19 pour aider à combler les pénuries de personnel, a déclaré: « Quelle année cela a été. Nous parlons du numéro un de Noël tout le temps.

« Cela nous a tellement donné. Et chaque fois que nous parlons du numéro un de Noël, Justin Bieber n’est jamais loin de nos lèvres. Ils sont synonymes l’un de l’autre. »

Elle a ajouté que c’était « vraiment fantastique » quand Bieber est entré en contact pour dire: « J’aimerais vraiment faire cette collaboration et partager ça avec vous ».

Le Lewisham and Greenwich NHS Choir s’est produit à Glastonbury en 2016



Mme Farrant a déclaré qu’elle se rappelait avoir rencontré Bieber après qu’il se soit envolé pour Londres pour leur remettre leur prix au palmarès, et l’a décrit comme « très accueillant et si favorable à nous en tant que professionnels de santé ».

Elle a ajouté: « Il nous soutenait vraiment en tant qu’entité et ce que nous faisons. »

Le partenariat improbable a commencé en 2015 lorsque le single Love Yourself de Bieber et A Bridge Over You de la chorale se sont affrontés pour le numéro un de Noël.

Bieber a dit à ses 80 millions d’abonnés Twitter de «faire ce qu’il fallait» et d’aider la chorale à atteindre le sommet du classement des célibataires.

Après avoir pris l’avion pour Londres pour remettre le trophée en personne à la chorale, il a déclaré: «J’ai été honoré de rencontrer tout le monde de la chorale et je suis vraiment heureux qu’ils aient obtenu leur numéro un.

Holy de Justin Bieber et Lewisham And Greenwich NHS Choir est disponible le vendredi 18 décembre.