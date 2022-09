Justin Bieber fait une pause dans sa tournée mondiale reprogrammée pour «se reposer et aller mieux» | Actualités Ents & Arts

Justin Bieber a annoncé qu’il faisait une pause dans sa tournée mondiale reprogrammée pour “se reposer et aller mieux”.

Le chanteur canadien a révélé en juin qu’il avait été diagnostiqué avec une maladie rare appelée syndrome de Ramsay Hunt qui avait entraîné une paralysie complète du côté droit de son visagele forçant à annuler des représentations.

Écrivant sur Instagram, 28 ans Bieber a déclaré qu’il était de retour sur scène mais qu’il avait fait six spectacles en direct depuis son diagnostic “m’a vraiment coûté cher”.

Il a déclaré: “Le week-end dernier, j’ai joué au Rock in Rio et j’ai donné tout ce que j’avais aux Brésiliens.”

Mais l’épuisement l’a « dépassé », a-t-il ajouté, et après avoir parlé à ses médecins, sa famille et son équipe, il a décidé de faire passer sa santé avant son travail.

“Je vais faire une pause dans mes tournées pour le moment”, a expliqué la star de la musique.

“Ça va aller, mais j’ai besoin de temps pour me reposer et aller mieux. J’ai été si fier d’apporter ce spectacle et notre message de justice au monde.”

Il a remercié les fans pour leur soutien et a terminé son message en disant : “Je vous aime tous passionnément !”

Image:

Justin Bieber est atteint du syndrome de Ramsay Hunt. Photo : Instagram/justinbieber



La star n’a pas précisé quand il reviendrait.

Il y avait 70 spectacles au programme jusqu’en mars 2023 en Amérique du Sud, en Asie, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Europe.

Le syndrome de Ramsay Hunt est une complication du virus du zona qui peut apparaître chez les personnes qui ont souffert de la varicelle dans leur enfance.

Le NHS dit qu’il est causé par un virus dans le nerf facial.

Les symptômes possibles comprennent des cloques dans les oreilles et sur le toit de la bouche, ainsi qu’une faiblesse faciale.

Il peut être traité avec des stéroïdes, des médicaments antiviraux et une rééducation faciale.