Les fans de Justin Bieber ont vu quelque chose qu’ils n’avaient pas vu depuis très longtemps: son torse sans tatouage.

La star de la chanson en a plus de 60 sur tout le corps, mais a décidé que le Nouvel An était le moment idéal pour une dissimulation.

Mais il n’a pas eu un changement soudain d’avis – tout était pour une nouvelle vidéo, et ce n’était pas du démaquillage, juste du maquillage.

C’est un nouveau look pour 2021, mais les fans ne devraient pas s’inquiéter car son art corporel sera de retour une fois qu’il aura lavé le maquillage.

Justin s’est déshabillé à ses Calvins en postant un time-lapse et il a emmené tout le monde dans un voyage dans le passé.









Tout était pour la nouvelle version Anyone, et le joueur de 26 ans a opté pour une table rase car il s’est fait enlever temporairement chaque tatouage.

Les talentueux maquilleurs ont peint à la bombe la poitrine, le dos, les bras et le cou de la star pour s’assurer que rien ne se voyait.

Il a écrit: « Pas de tatouages ​​pour le #Anyonevideo », alors qu’il affichait son physique taillé.

Justin a passé des heures dans le fauteuil à s’assurer qu’il avait l’air parfait – et le look du Nouvel An a laissé ses fans nostalgiques.

La star s’est davantage ouverte en 2020 alors qu’il parlait franchement de ses luttes.

















Justin a discuté de ses batailles de santé mentale dans un documentaire YouTube Justin Bieber: Chapitre suivant – et avait un message important pour quiconque traversait le type de «douleur» qu’il ressentait auparavant.

«Il y a eu des moments où j’étais vraiment, vraiment suicidaire», a-t-il déclaré.

« Genre, mec, est-ce que cette douleur va un jour disparaître? C’était si constant, la douleur était si constante.

« Je souffrais juste, non? Alors, je suis juste comme, mec, je préfère ne pas ressentir ça plutôt que de ressentir ça. »









Il a ajouté qu’il y avait «beaucoup» à gagner à discuter des problèmes de santé mentale.

La star a déclaré: « J’encouragerais juste les gens, comme: » Hé, si vous vous sentez seul, parlez-en. Dites-le à voix haute. » Il y a une liberté là-dedans. J’aurais pu éviter beaucoup de douleur. «

Justin a déclaré en 2019: «C’est cool d’avoir un esprit sain et des émotions saines.

« Je prie et médite, des choses comme ça. J’écris de la musique, j’écoute de la musique. La musique est très puissante; elle peut vraiment vous aider lorsque vous vous sentez déprimé. »