Le chanteur Justin Bieber est de retour en studio et a partagé mardi une mise à jour avec les fans sur l’évolution de son prochain album.

Bieber a partagé une série de publications et de photos du studio d’enregistrement sur Instagram. Les messages ont commencé par une photo en noir et blanc du chanteur assis devant une table de mixage et faisant une expression faciale que de nombreux commentateurs ont qualifiée de « hurlant ».

« Comment cet album me fait ressentir », a écrit Bieber sur la photo. Une autre photo montrait Bieber « en train de revoir la liste des morceaux de l’album ».

Il a également partagé une vidéo livrant un solo de batterie.

«Essayer de trouver cette poche deeeeeep … tellement amusant d’utiliser notre potentiel et de le regarder s’épanouir. Si reconnaissant pour les dons que Dieu m’a donnés, mon espoir est de devenir tout ce que Dieu a pour moi dans tous les domaines de ma vie. Premièrement et avant tout ma relation avec mon incroyable épouse. Quelle bénédiction d’avoir l’opportunité de grandir », a-t-il sous-titré la vidéo.

«Dieu utilise notre potentiel pour débloquer notre but! Allez-y aujourd’hui et maximisez votre potentiel et regardez l’épanouissement dans votre cœur commencer à grandir! ajouta la pop star.

Bieber n’a pas encore annoncé de date de sortie pour son album.