Justin Bieber fait face à d’importantes difficultés financières après le drame de Diddy

Justin Bieber serait confronté à d’importantes difficultés financières.

Le chanteur, qui a fait la une des journaux depuis l’arrestation de Sean « Diddy » Combs, se retrouve confronté à une facture fiscale en souffrance de 380 000 $, selon un rapport de Le Soleil.

Cela survient quelques jours seulement après les spéculations suggérant que Justin envisage d’intenter une action en justice contre son ancienne équipe financière pour mauvaise gestion de sa valeur nette de 300 millions de dollars.

Un initié a déclaré au média : « Ce fut une transition mutuelle et transparente. Cela ne convenait plus », ajoutant : « C’était une transition mutuelle et harmonieuse. Ce n’était plus une bonne idée. »

De plus, un représentant de son ancien directeur commercial Lou Taylor et de sa société TriStar Sports and Entertainment Group a clarifié les affirmations.

« Justin Bieber n’envisage pas de poursuites judiciaires contre Tri Star. Nous n’avons rien fait de mal au cours de nos 18 brefs mois passés à le représenter, et il en est conscient. Nous n’avons été impliqués dans aucune prétendue facture immobilière impayée », a précisé le représentant.

Il est à noter que le chanteur fait déjà la une des journaux depuis un moment déjà, depuis l’arrestation de Diddy pour trafic sexuel. Au début de sa carrière, Justin était sous le mentorat du rappeur.