Le NHS Choir est entré dans la bataille pour le numéro un de Noël – après avoir fait équipe avec la superstar de la pop Justin Bieber.

Le Lewisham and Greenwich NHS Trust Choir a déjà battu le chanteur à la première place festive en 2015 lorsque Justin a exhorté les fans à acheter la chanson de la chorale au lieu de la sienne.

Mais maintenant, la chorale et Justin ont uni leurs forces et enregistré le duo Holy ensemble alors qu’ils se lancent à nouveau dans le classement convoité pour collecter des fonds pour NHS Charities Together.

Justin a dit qu’il était «humilié» de faire équipe avec la chorale qui collectera des fonds pour les travailleurs du NHS sur la ligne de front de Covid.

Il a déclaré: «C’est formidable de retrouver la chorale de Lewisham et de Greenwich NHS, alors que nous partageons ensemble un morceau amusant de l’histoire des charts britanniques.

«Surtout en ces temps difficiles, je suis honoré de faire équipe avec eux pour un single caritatif qui profitera aux travailleurs du NHS en première ligne de cette pandémie et rendra hommage à leur dévouement incroyable.







Les membres de la chorale et le couple marié Zoe Davies et Tom Jackson font partie de la chorale et ont parlé de leur joie de faire équipe avec Justin.

L’endocrinologue Zoe, 37 ans, a déclaré: «Justin et son équipe se sont souvenus de ce qui s’est passé avec Noël numéro un et avec tout ce qui s’est passé cette année avec Covid 19, ils voulaient vraiment faire quelque chose de spécial. Alors son peuple a parlé à notre peuple!

« Sérieusement, je me souviens avoir plaisanté sur le fait que nous faisions un duo et maintenant ça se passe. Je me sens incroyablement chanceux et reconnaissant pour les opportunités que la chorale m’a données. Non seulement j’ai eu la chance de promouvoir le NHS, mais cela a vraiment changé la vie. pour moi.

«Être le numéro un de Noël était le sentiment le plus insensé. Nous écoutions tous la radio et nous avons réalisé que nous l’avions fait. Je ne l’oublierai jamais. Nous serions ravis de le refaire et nous sommes ravis d’avoir une chanson aussi incroyable.

Zoe a déclaré qu’atteindre le numéro un serait le coup de pouce idéal pour ceux qui travaillent dans le NHS et en première ligne.

Elle a déclaré: «Ce serait un véritable coup de pouce pour tous ceux qui travaillent dans le NHS, d’autant plus que les choses sont si difficiles avec Covid en ce moment. C’est vraiment difficile et tout le monde trouve cette année difficile et nous n’avons pas pu voir nos amis et notre famille.







«C’est un peu déprimant, mais quand je parle aux patients, il y en a encore tellement de très reconnaissants et ils demandent comment vous allez. Nous sommes très occupés. Cela a été assez difficile, vous savez, de travailler sur les services COVID et les gens se sentent très mal.

L’histoire de Justin et de la chorale a commencé en 2015 lorsque le succès de Justin a frappé « Love Yourself » et que la chorale « A Bridge Over You » était au coude à coude dans la course pour devenir le numéro 1 de Noël au Royaume-Uni.

En entendant l’histoire, Justin a exhorté ses fans à télécharger le single de la chorale plutôt que le sien, écrivant sur Twitter «Donc, pendant 1 semaine, c’est normal de ne pas être n ° 1. Faisons ce qu’il faut et aidons-les à gagner. C’est Noël. @ Choir_NHS bonne chance. «

Le tweet est devenu viral, le single du NHS prenant de l’avance dans les dernières heures et l’amitié s’est formée. Ils se sont rencontrés en personne peu de temps après.

Justin a déclaré: «J’ai été honoré de rencontrer tout le monde de la chorale et je suis vraiment heureux qu’ils aient obtenu leur numéro un.»





Le chœur de Lewisham et de Greenwich NHS a enregistré Holy aux studios Abbey Road.

Tom a expliqué: «Être à Abbey Road était époustouflant. Holy est une chanson géniale et ça résume vraiment cette année pour moi, d’avoir de l’espoir en particulier avec le vaccin. Tout est question de connexion humaine. »







Bien qu’ils aient enregistré leurs morceaux séparément, la chorale a rencontré Justin en 2016 où il leur a remis leur prix pour être numéro un.

Zoe a révélé: «Il était très gentil et nous a tous félicités et nous a donné un high cinq. Il a fini par s’asseoir sur mes genoux alors que nous posions tous pour des photos. «

NHS Choir et le single de Justin Bieber, Holy in Aid of NHS Charities Together, sort le 18 décembre