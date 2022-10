Justin Bieber et Shawn Mendes traînent à Beverly Hills : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Justin Bieber et Shawn Mendes eu une soirée entre garçons mercredi soir! Les popstars canadiennes ont été photographiées en train de s’éloigner d’un service religieux le 26 octobre dans le SUV Lamborghini Urus flashy de Justin et semblaient être de bonne humeur. Justin, 28 ans, portait un sweat à capuche gris et un bonnet rose vif tandis que Shawn, 24 ans, qui était auparavant lié à Hailey Bieber, a enfilé un pull en tricot beige, un collier en or et une bague scintillante à la main gauche. Une photo des chanteurs de leur soirée peut être vue ci-dessous.

Le lieu de rencontre est survenu alors que les musiciens travaillaient sur leur santé mentale avant de reprendre la route de la tournée. Justin a reporté sa tournée mondiale Justice, qui avait des spectacles prévus jusqu’au 25 mars 2023, début octobre après avoir combattu le syndrome de Ramsay Hunt quelques mois plus tôt. Pendant ce temps, le chanteur de “Lost in Japan” a annulé sa tournée Wonder: The World Tour en juillet. “J’ai commencé cette tournée excité de pouvoir enfin recommencer à jouer en live après une longue pause due à la pandémie, mais la réalité est que je n’étais pas du tout prêt à voir à quel point la tournée serait difficile après cette période d’absence”, a-t-il expliqué à ses fans.

La sortie prouve que les deux stars ont parcouru un long chemin depuis leurs premières introductions. Comme les fans s’en souviendront, Justin a légèrement ombragé Shawn en 2015 lorsqu’il a admis qu’il ne savait pas qui était Shawn Mendes. “Nous ne nous sommes pas rencontrés, mais je suppose qu’il ne sait tout simplement pas”, a rappelé Shawn à Radio BBC 1 Septembre 2015. « Je suis définitivement un fan, je l’ai admiré pendant un moment, mais je suppose qu’il ne sait tout simplement pas qui je suis. Nous devrons le lui faire savoir.

Puis, en juin 2018, des rumeurs de querelle ont éclaté lorsque Justin et Hailey, maintenant âgés de 25 ans, se sont réunis juste un mois après que Shawn et Hailey aient foulé ensemble le tapis rouge du Met Gala. Cependant, Shawn a confirmé PERSONNES que lui et Hailey n’étaient que des amis à l’époque. « Non, nous ne faisions pas nos grands débuts [as a couple]. De toute évidence, Hailey et moi sommes amis”, a-t-il expliqué, “et c’était vraiment cool pour moi de pouvoir marcher avec elle parce qu’elle est vétérinaire et que c’était ma première année, donc ça a en quelque sorte soulagé un peu la pression. … J’étais ravi de pouvoir l’accompagner. Il est important de noter, cependant, qu’en novembre 2018, après que Hailey et Justin se soient précipités dans l’allée, Shawn a admis que sa situation avec le mannequin était “plus une zone de limbes” dans une interview avec Pierre roulante.

Quoi qu’il en soit, avant de savoir si Justin et Hailey étaient un article ou non, il a dit qu’elle les avait expédiés en couple. “Je pense que c’est génial”, a déclaré le Canadien ETALK sur leur éventuelle romance. “Je les aime tous les deux. Ce sont tous les deux des gens vraiment géniaux. Et même quand il y avait des rumeurs selon lesquelles la chanson de 2018 de Justin “No Brainer” l’aurait ombragé, une personne proche du hitmaker “Wonder” a dit HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT qu’il n’était pas en phase avec cela.

Les stars talentueuses ont cependant mis fin à toute rumeur de querelle en novembre 2020 lorsqu’elles ont collaboré pour la première fois et ont abandonné la chanson “Monster”. Shawn a en outre montré qu’il n’y avait pas de mauvais sang entre lui et son compatriote canadien lorsqu’il s’est assis avec GQ le mois suivant et a répondu aux rumeurs. “Justin et moi n’avons jamais été ennemis. Nous n’étions peut-être pas amis”, a-t-il expliqué. “Je veux dire, ouais, je suppose que je n’envoyais pas de SMS et que je me disais:” Yo, comment ça va aujourd’hui? “, Mais nous n’avons jamais été ennemis, absolument, et c’est un peu quelque chose que les gens auraient peut-être transformé en quelque point. Et quand il a fait la vidéo et qu’il s’est dit : ‘Qui est, qui est Shawn Mendes ?’, il a dit qu’il ne savait vraiment pas qui j’étais, et je l’ai cru. Alors peu importe, peut-être qu’il l’a fait et qu’il essayait de m’embêter de toute façon.

“Mais je veux dire, honnêtement, je l’aime vraiment”, a-t-il poursuivi. “Il a été si gentil, et super aimable et généreux avec ses conseils et avec son énergie, donc c’est un bon ami.” Bien, tu l’as maintenant!