Justin Bieber et sa femme Hailey Bieber semblent « plus amoureux » après la naissance de Jack Blues

Justin Bieber et sa femme Hailey Bieber semblent « plus amoureux » depuis l’arrivée du bébé Jack Blues : Source

Justin Bieber et sa femme Hailey Bieber semblent « plus amoureux » que jamais après avoir accueilli leur fils Jack Blues dans leur vie.

Une source a déclaré PERSONNES« Le couple semble plus amoureux que jamais maintenant qu’ils ont leur fils Jack Blues Bieber dans leur vie. »

« Ils ont célébré leur anniversaire de mariage en toute tranquillité », a partagé une source proche en faisant référence au sixième anniversaire de Justin et Hailey.

La source a déclaré : « Ils semblent encore plus amoureux depuis l’arrivée du bébé. »

Une autre source a révélé que Hailey « se sent bien » et que son mari Justin « l’encourage à retrouver ses amis ».

La source a mentionné que la nouvelle maman « est sortie plusieurs fois sans le bébé ».

Entre-temps, la source a noté que Justin « est dans une bulle de bonheur depuis la naissance du bébé Jack et qu’il veut se concentrer sur le fait d’être un bon père et un bon mari ».

La famille de Hailey et Justin a également donné un aperçu de la vie actuelle avec le bébé Jack.

Le père du fondateur de Rhode, Stephen Baldwin, a qualifié son petit-fils de « mignon » alors qu’il assistait à la fête du 50e anniversaire de People + Chain à Los Angeles le 13 septembre.

« Je ne veux pas en dire trop. Il est incroyablement mignon et le monde le verra bientôt », avait déclaré l’acteur à l’époque.

Plus tôt, fin août, une source a révélé à PERSONNES que Justin « était déjà un papa formidable » et que la « grossesse était quelque chose qu’ils souhaitaient et priaient beaucoup ».

« Le jour où ils ont découvert qu’Hailey était enceinte a été le meilleur jour de leur vie pour Justin et il était aux anges », a expliqué une source proche.

La source a ajouté : « C’était une grande célébration pour eux. »