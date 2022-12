Justin Bieber et maman Pattie Mallette se réunissent à l’église de Los Angeles – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : PRJ / BACKGRID

Justin Bieber28, et Pattie Mallette, 47 ans, ont été aperçus lors d’une rare sortie ensemble cette semaine. Le chanteur et sa mère se dirigeaient vers une église à Los Angeles, en Californie, lorsqu’ils ont été photographiés marchant l’un près de l’autre à l’extérieur. Il portait un sweat à capuche turquoise et rouge clair, un pantalon de survêtement gris, des baskets grises et blanches et un bonnet en tricot blanc pendant la sortie, et elle portait une veste en cuir noir, un jean et des bottes noires.

À un moment donné, Justin marchait derrière Pattie et ils semblaient tous les deux détendus et satisfaits. Elle avait les cheveux lâchés et portait un sac à main assorti à sa veste. On ne sait pas si quelqu’un d’autre les a rejoints pour le service, mais c’est la première fois qu’ils sont vus ensemble en public depuis un moment.

Avant la dernière sortie de Justin avec sa mère, il a été vu lors d’une sortie avec son jeune frère, Jaxon12 ans, qui est le fils de son père Jérémy Bieber. Les frères et sœurs prenaient un café dans le quartier de Larchmont à Los Angeles et portaient tous les deux des doudounes noires assorties. Justin a mis sa main sur l’épaule de Jaxon à un moment donné, montrant leur lien étroit.

Quand Justin ne traîne pas seulement avec sa mère ou ses frères et sœurs, il traîne avec sa femme, Hailey Bieber. Les tourtereaux, qui se sont mariés en 2018, sont souvent vus lors d’événements ou de sorties décontractées à Los Angeles et au-delà, et montrent également leur amour sur les réseaux sociaux chaque fois qu’ils le peuvent. Ils ont récemment posé pour de jolies photos alors qu’ils étaient assis ensemble dans un avion et le chanteur de “Baby” les a partagés dans un post Instagram qu’il a sous-titré avec plusieurs émojis au cœur rouge.

Le mari et la femme se sont également habillés pour impressionner pour profiter d’un dîner au restaurant Nobu le 29 novembre. Ils ont été rejoints par Kendall Jenner et a montré PDA en se tenant la main. Hailey avait l’air incroyable dans une robe rouge et Justin a opté pour un look décontracté plus élégant qui comprenait un sweat à capuche et un jean.