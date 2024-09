Justin Bieber et Hailey Bieber sont « encore plus amoureux » après avoir accueilli un petit garçon : Source | Hollywood

Justin Bieber et Hailey Bieber rayonnent de joie après la naissance de leur petit garçon. Un nouveau reportage de Personnes Selon une source proche du couple, le couple est « plus amoureux » que jamais de l’arrivée de leur fils Jack Blues Bieber dans leur vie. (Lire aussi : Justin Bieber sur le « devoir de couches » avec sa femme Hailey : il « fait du FaceTime avec tout le monde » pour se vanter de son petit garçon) Justin Bieber et Hailey Bieber sont encore plus amoureux l’un de l’autre depuis la naissance de leur petit garçon. (Photo par Evan Agostini/Invision/AP, Archive)(Evan Agostini/Invision/AP)

Justin Bieber et Hailey sont « plus amoureux »

Dans le nouveau rapport, l’initié a déclaré que le couple célébrait également son sixième anniversaire de mariage : « Ils ont célébré leur anniversaire de mariage en toute tranquillité. Ils semblent encore plus amoureux depuis l’arrivée du bébé. [Hailey is] Je me sens bien. [He is] l’encourageant à retrouver ses amis.

La source a ajouté : «[Justin has] Justin est dans une bulle de bonheur depuis la naissance de Jack. Il veut se concentrer sur son rôle de père et de mari. » En mai, ils ont partagé des photos de leur renouvellement de vœux à Hawaï et ont annoncé leur grossesse. Plus tôt, le même site avait rapporté que Justin embrassait son nouveau rôle de père à bras ouverts et qu’il espérait vraiment devenir parent.

Plus de détails

En août, Justin et Hailey Bieber révélaient être devenus parents d’un petit garçon. Le chanteur a annoncé la naissance et le prénom de l’enfant sur Instagram, avec une photo du pied de son petit. « BIENVENUE À LA MAISON », a-t-il légendé le post. De Katy Perry à Khloe Kardashian, de Donatella Versace à Kylie Jenner, plusieurs célébrités ont félicité le couple dans la section commentaires du post.

Justin et Hailey se sont mariés en septembre 2018. Le couple a annoncé qu’il attendait un enfant dans une publication Instagram en mai. Kendall Jenner, Jaden Smith et d’autres amis de renom ont assisté à leur mariage, qui s’est déroulé en Caroline du Sud devant leur famille et leurs amis.