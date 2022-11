Justin Bieber et Hailey Bieber dansent à l’anniversaire d’Odell Beckham – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Justin Bieber et Hailey Bieber frapper la piste de danse à Odell Beckham Jr.30e anniversaire à Los Angeles le samedi 5 novembre. Le chanteur de “Love Yourself”, 28 ans, a enlevé sa chemise et a dansé derrière sa magnifique épouse, 25 ans, alors qu’ils reculaient doucement ensemble sur la musique fulgurante de CETTE vidéo. Alors que Justin ne portait rien d’autre qu’un jean noir et un bonnet rose, Hailey portait une robe moulante qui mettait en valeur son corps incroyable.

Plus à propos Justin Bieber

Justin et Hailey n’avaient clairement aucun problème à montrer un PDA majeur à la fête. Justin a joyeusement broyé Hailey et a mis ses mains autour de la taille du mannequin, alors que le couple dansait ensemble. Ils tenaient chacun des bouteilles en verre de ce qui semblait être une boisson alcoolisée dans leurs mains alors qu’ils faisaient le mélange à l’envers. Justin était torse nu, donc tous ses tatouages ​​corporels étaient remarquablement visibles.

Les Biebers n’étaient pas les seules stars de la liste A à la fête d’anniversaire d’Odell. Autres participants célèbres inclus Kim Kardashian, Kendall Jenner et son copain Devin Booker, Idris Elbe, Chris Brown, Lori Harvey, Tyga, et plus. Justin et Hailey étaient seuls pendant leur session de danse, mais on peut supposer qu’ils se sont mêlés à leurs célèbres amis toute la nuit.

Justin et Hailey ont récemment assisté à une autre fête d’anniversaire pour leur copain Chat Doja à Los Angeles le 21 octobre. Le couple superstar est arrivé à la grande soirée du 27e anniversaire de Doja avec Kendall, qui est l’un des amis les plus proches de Hailey. Hailey et Kendall étaient assortis en lingerie entièrement noire, y compris une paire de collants Calzedonia et un ensemble de voile de dentelle, tandis que Justin le gardait mystérieux et fringant dans son masque pour les yeux noirs et sa cape.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Alors que Justin et Hailey ont profité des fêtes ces derniers temps, ils ont également dû faire face à une situation difficile impliquant Kanye West. Le rappeur a attaqué Hailey en ligne après avoir défendu Vogue éditeur Gabriella-Karefa Johnson, qui s’est prononcé contre le t-shirt “White Lives Matter” de Kanye. Justin et Hailey ont fait preuve de solidarité lors d’un dîner de sushi ensemble où le chanteur “Sorry” a secoué un sweat à capuche avec le message “le racisme est un mal”. Justin a une amitié de plusieurs années avec Kanye, mais il choisit évidemment de se ranger du côté de sa femme et de la récupérer quoi qu’il arrive.