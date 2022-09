NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Justin Bieber et sa femme Hailey célèbrent une étape spéciale.

Le couple a célébré son quatrième anniversaire de mariage mardi, alors qu’ils se sont tous deux rendus sur Instagram pour se dédier leurs messages les plus sincères.

“Joyeux anniversaire à ma meilleure amie et ma femme @haileybieber… merci de m’avoir rendu meilleur à tous points de vue”, a légendé Justin dans sa publication sur les réseaux sociaux.

L’interprète de “Yummy” a partagé un selfie en noir et blanc de lui et Hailey se rassemblant l’un à côté de l’autre avec leur chien présenté sur la photo. Le couple est tout sourire alors que les deux ont montré leurs tatouages ​​et Hailey a affiché sa grande bague en diamant.

HAILEY BIEBER PARLE DES BÉBÉS AVEC JUSTIN BIEBER, DE L’ÉVOLUTION DU MARIAGE AU MILIEU DES LUTTES DE SANTÉ

Le mannequin de 25 ans a également partagé une série de photos sentimentales du couple vedette.

“4 ans de mariage avec toi. Le plus bel humain que j’aie jamais connu… l’amour de ma vie. Dieu merci pour toi”, a écrit Hailey en légende de la publication Instagram avec un émoji en forme de cœur et de champagne.

Sur la première jolie photo, Justin et Hailey s’embrassent le jour de leur mariage, alors que le mannequin est stupéfaite dans sa robe de style sirène en dentelle à épaules dénudées avec un grand voile qui dit “Till Death Do Us Part”. Le chanteur de 28 ans tient passionnément sa femme dans un smoking noir.

Bieber et Baldwin se sont secrètement mariés en septembre 2018 dans un palais de justice de New York, deux mois seulement après s’être fiancés en juin 2018.

Plus d’un an plus tard, le couple s’est marié lors d’une cérémonie traditionnelle plus grande le 30 septembre 2019, au complexe Montage Palmetto Bluff à Bluffton, en Caroline du Sud – avec des invités étoilés présents, tels que Kendall et Kylie Jenner , Jaden Smith et plus encore.

Depuis qu’ils se sont mariés, Justin et Hailey ont été ouverts sur leurs difficultés en tant que couple.

“Il y avait beaucoup de pardon que vous deviez avoir envers moi”, a-t-il déclaré dans une série Facebook Watch. “Et vice versa. Nous avions tous les deux fait des erreurs et je pense que lorsque nous comprenons à quel point Dieu nous a pardonné et nous a donné la grâce, cela nous donne la capacité de nous donner mutuellement la grâce.”