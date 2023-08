Justin Bieber est torse nu dans le nouveau clip de SZA « Snooze » – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : SZA/vevo

Justin Bieber est loin d’être ennuyeux dans le clip de SZAla nouvelle chanson de « Snooze ». La vidéo diffusée vendredi 25 août met en vedette Justin, 29 ans, comme l’un des quatre hommes tombés amoureux de SZA, 33 ans, seulement pour qu’elle se choisisse à la fin. Le chanteur de « Peaches » enlève sa chemise et montre son corps tatoué alors que lui et SZA se retrouvent confortablement au lit. Justin et SZA fument ensemble mais les choses deviennent toxiques et elle lui jette un oreiller. Justin porte un chapeau camouflage à l’envers, un short de sport et des sous-vêtements blancs dans les scènes sexy.

Les trois autres hommes avec lesquels SZA romance dans sa vidéo sont des producteurs de musique. Benny Blanco, Bœuf étoile Jeune Manzinoet Livre de puissance acteur Woody McClain. SZA a publié le clip sur sa page YouTube après l’avoir taquiné sur Instagram la veille. « Snooze » est tiré de l’album de décembre 2022 du lauréat d’un Grammy Award SOSqui a passé 10 semaines comme album numéro un du pays.

Dans une interview avec Pierre roulante l’année dernière, SZA a déclaré que son album était « inspiré par l’amour perdu » et embrassait son côté le plus sombre. « J’ai essayé d’être une fille gentille depuis si longtemps et ce n’est tout simplement pas ce que je suis, en soi », a expliqué l’auteur-compositeur-interprète. « Et je pense que j’ai fait de belles choses et que je suis une personne gentille, mais je ne suis pas une fille gentille. Et ça va. Et je pense qu’accepter cela, vraiment développer cela et explorer cela, c’est un peu comme ce nouveau chapitre de ma vie.

L’apparition de Justin dans la nouvelle vidéo de SZA intervient alors qu’il prend une pause dans sa propre musique pour se concentrer sur sa santé. Le chanteur superstar a annulé son Tournée mondiale de la justice en février 2023 après avoir reporté ses futurs spectacles en septembre 2022 au milieu de sa bataille contre le syndrome de Ramsay-Hunt. Lorsqu’il a annoncé la nouvelle du report des spectacles, Justin a écrit sur Instagram : « Plus tôt cette année, j’ai rendu public mon combat contre le syndrome de Ramsay-Hunt, où mon visage était partiellement paralysé. En raison de cette maladie, je n’ai pas pu terminer l’étape nord-américaine de la tournée Justice.

Il a été rapporté que Justin travaillait sur un nouvel album sans son manager de longue date. Scooter braun. Scooter aurait été abandonné par plusieurs de ses clients de premier plan comme Ariana Grande et Demi Lovato. Il y a eu une rumeur selon laquelle Justin avait quitté la direction de Scooter après 15 ans de collaboration, mais cela a ensuite été démenti. On ne sait pas si les deux hommes entretiennent toujours des relations commerciales ensemble.