Justin Bieber est « stressé » et se lance dans la paternité au milieu de l’enquête Diddy : rapport

Justin Bieber, qui a récemment accueilli son premier bébé avec sa femme Hailey Bieber, jongle entre son stress et son nouveau rôle de père au milieu de l’enquête Sean « Diddy » Combs. Il serait « stressé » en raison des allégations portées contre lui alors qu’il doit assumer les responsabilités de paternité. Diddy a été arrêté et accusé de trafic sexuel et de racket. Il est actuellement incarcéré au centre de détention métropolitain de Brooklyn et placé sous surveillance anti-suicide. Justin Bieber, récemment père, est aux prises avec le stress lié à l’enquête sur Sean ‘Diddy’ Combs.((Photo PTI)(PTI07_07_2024_000072A), REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Justin Bieber « stressé » par la paternité et la controverse sur Diddy

L’arrestation et l’enquête de Diddy ont mis Bieber sous surveillance en raison de sa relation passée avec le magnat du hip-hop. De nouvelles vidéos d’un chanteur de 15 ans en compagnie du rappeur sont en cours de réexamen.

Une source proche de Bieber a déclaré au Daily Mail : « Justin a l’impression que personne à qui il peut parler ne comprend et, pour être honnête, il ne comprend même pas complètement. C’était un enfant. » Ils ont ajouté : « Justin est stressé en ce moment. Il a un petit garçon et essaie d’être un bon père sans avoir quoi que ce soit qui fasse référence à ce qu’est un bon père. »

Bieber est incapable de faire face à la paternité au milieu des allégations et de la controverse. La source a également révélé au média : « Il navigue seul sur ces eaux et tout le monde craint que si Hailey montre des difficultés à devenir maman pour la première fois, cela va être incroyablement difficile pour Justin. »

Le chanteur Sorry a accueilli son fils, Jack Blues Bieber, le 23 août.

Le passé de Justin Bieber avec Diddy

De vieilles vidéos de Bieber et du magnat en disgrâce ont refait surface lorsque ce dernier a repris la garde de ce dernier pendant 48 heures. Le chanteur de Let Me Love You n’était à l’époque qu’un adolescent qui était encore en pleine ascension dans l’industrie. La tutelle légale de Bieber a été confiée à Usher par la direction dont Diddy a succédé pendant deux jours. Il aurait été au courant des soirées et des intentions de Diddy, mais l’aurait aidé à prendre le contrôle de Bieber.

Sur Internet, Justice pour Justin Bieber a gagné beaucoup de terrain suite à la controverse Diddy, car les gens pensaient que le chanteur adolescent de l’époque était exploité et sexualisé par les adultes de l’industrie. Cependant, le chanteur a gardé son calme sur cette affaire, aux côtés de plusieurs autres célébrités.