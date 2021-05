Justin Bieber est interpellé pour des dreadlocks sportifs, accusé d’«  appropriation culturelle  »

Justin Bieber a suscité la controverse avec sa dernière coiffure. Depuis qu’il a mis en ligne ses photos arborant la coiffure controversée de dreadlocks courtes sur les réseaux sociaux, le chanteur canadien a suscité des cris d’appropriation culturelle et d’insensibilité raciale. Bien que les nouvelles serrures de Justin aient été qualifiées de nerveuses et de « swags folles » par des célébrités comme Jaden Smith, elles n’ont pas été bien accueillies par les gens de couleur. Ils ont été offensés par le chanteur portant des dreadlocks car la coiffure est traditionnellement associée à la culture des Noirs et les porter par une personne blanche a été considéré comme offensant et irrespectueux. Certaines sections sont venues soutenir le chanteur et ont dit qu’il pouvait porter ses cheveux comme il le voulait, pour sa défense.

Stephanie Cohen, cofondatrice et organisatrice juridique et politique du Halo Collective, a déclaré une organisation de cheveux naturels Le gardien que voir une artiste blanche traditionnelle portant des dreadlocks la met en colère parce que cette norme n’existe pas lorsqu’une personne noire porte simplement ses cheveux de cette manière. « Vous ne pouvez pas simplement porter quelque chose de si important sur le plan historique et ignorer les luttes derrière ce que la coiffure prétend », a ajouté Cohen.

Elle a ajouté qu’il semble déraisonnable pour une personne de porter quelque chose qui n’est pas spécifique à sa culture ou à son appartenance ethnique lorsqu’elle ne soutient pas les droits des minorités ou n’est pas toujours un allié pour elles. «… Alors ils n’ont pas le droit de porter quelque chose comme des locs», dit-elle.

Alors que l’éditeur de Magazine de beauté et de cheveux noirs a déclaré que l’ennui des personnes de couleur venait du fait que Justin porte avec désinvolture des locs, ce qui est considéré comme ne respectant pas les origines du style. Alors que les gens sont toujours confrontés à la discrimination capillaire et à la stigmatisation pour leur choix de cheveux « Bieber est considéré comme un dilettante, une personne qui plonge son orteil dans la culture, sans aucun engagement réel ni aucune connaissance de l’histoire du style. »

Alors que le style de Justin s’est créé comme une tempête sur Internet, certains internautes ont des réactions enflammées tandis que d’autres le soutiennent. L’un des utilisateurs a écrit: «Je sais que vous le savez. Et tu n’es pas une mauvaise personne Justin! Du tout. Et le choix de faire des dreads doit être accueilli avec responsabilité. «

Alors qu’un autre a écrit: «Je suis tellement déçu de vous.» «Vos fans noirs sont blessés. J’aimerais que vous vous ouvriez et appreniez», a déclaré le troisième. Bien que beaucoup sur Twitter le soutiennent également.

Laissez-le se coiffer comme il le souhaite. Les gens peuvent choisir une coiffure qu’ils veulent, blonde, droite avec une permanente comme Al Sharpton, des serrures redoutées, des tresses .bald…, tout est cool 😎— Habesha Girl (@ Habesha99) 27 avril 2021

Écoutez, je suis noir et des Caraïbes rien ne va pas avec lui avoir des dreadlocks rasta est une religion mais il y a aussi des dreadlocks qui l’ont juste pour le style il y a des hommes blancs avec des dreads partout dans le monde si le frère est sur un chemin spirituel et grandir, c’est son choix – Jah (@ Jah50609810) 28 avril 2021

Plus tôt en juin, Justin a admis avoir été influencé et inspiré par la culture noire. Et il s’est engagé à utiliser sa plate-forme pour parler d’injustice raciale et d’oppression systémique.

